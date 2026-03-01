Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Hai người thương vong sau khi bị nhóm đối tượng vô cớ tấn công

Hoài Văn - Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác, nhóm 14 người chuẩn bị nhiều tuýp sắt, dao tự chế, súng bắn ná, vỏ chai bia để tìm “đối thủ” trả thù. Tuy nhiên khi gặp 2 người khác đi xe máy trên đường, cả nhóm lao vào truy đuổi, dùng hung khí tấn công dù không có mâu thuẫn gì khiến một người tử vong, một người bị thương.

Ngày 1/3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) vừa khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ tấn công người đi đường xảy ra trên địa bàn.

0fe8e27c66a1e8ffb1b0.jpg
Công an khởi tố các bị can về hành vi “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”. Ảnh CA

Các đối tượng bị khởi tố đều 17 - 18 tuổi, gồm Trần Hoàng Vũ (trú xã Duy Nghĩa), Nguyễn Văn Thạch (trú xã Nam Phước), Lê Viết Vĩnh (trú phường An Thắng), Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt (trú tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Anh Quân (trú xã Tam Mỹ), Lê Viết Công Trình (trú phường An Thắng), Nguyễn Như Hoài Bắc (trú phường Điện Bàn), Nguyễn Văn Đạt (trú phường An Thắng), Hà Phước Ân (trú phường An Thắng), Bùi Nguyên Khải (trú phường Điện Bàn Bắc), Lê Đức Bảo Duy (trú phường An Thắng), Nguyễn Long Hoàng (trú xã Quế Phước), Nguyễn Văn Đoàn Khoa (trú phường Điện Bàn), Thân Văn Khoa (trú phường An Thắng).

Trước đó, tối 6/6 và rạng sáng 7/6/2025, do mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác, nhóm 14 thanh thiếu niên trên đã tụ tập, chuẩn bị nhiều tuýp sắt, dao tự chế, súng bắn ná, vỏ chai bia để tìm “đối thủ” trả thù.

Nhóm đối tượng nêu trên đã điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực ngã tư giao giữa Quốc lộ 1A và đường vành đai phía Tây (thuộc phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng), cả nhóm phát hiện anh N.M.H (SN 2008, trú phường Hòa Xuân) chở theo N.H.T.K (SN 2008, trú phường Hòa Xuân).

Dù không có mâu thuẫn từ trước, các đối tượng vẫn truy đuổi, ép xe, dùng hung khí tấn công khiến xe của N.M.H mất lái, lao lên lề đường tông vào trụ biển báo. Hậu quả, N.H.T.K tử vong, N.M.H bị thương tích 1%.

Ngày 27/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP ra quyết định khởi tố vụ án về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời khởi tố bị can đối với 13 đối tượng.

Ngày 12/2/2026, Viện KSND TP. Đà Nẵng phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt tạm giam. Ngày 27/2, Phòng CSHS đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can; 4 bị can đã bị tạm giam tại trong vụ án khác. Riêng đối tượng Trần Hoàng Vũ hiện bỏ khỏi địa phương.

Tang vật thu giữ gồm: nhiều tuýp sắt, dao tự chế, súng bắn ná, vỏ chai bia và phương tiện xe mô tô liên quan.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hoài Văn - Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #truy đuổi #giết người #bắt giữ #hung khí #mâu thuẩn #dao tự chế #Công an Đà Nẵng #khởi tố

