Tạm giam 6 đối tượng vô cớ tấn công người đi đường ở Đà Nẵng

TPO - Nhóm đối tượng mang theo dao tự chế, dạo chơi qua nhiều địa bàn sau đó vô cớ tấn công hai người đi đường gây thương tích.

Ngày 9/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh CA

Các bị can gồm: Huỳnh Tấn Dũng (SN 2004, trú xã Tiên Châu), Nguyễn Gia Bảo (SN 2004, trú xã Sơn Cẩm Hà), Nguyễn Ngọc Thiệu (SN 2006, trú xã Tiên Châu), Nguyễn Tấn Phát (SN 2007, trú xã Sơn Cẩm Hà), Đào Quang Ty (SN 2007, trú xã Sơn Cẩm Hà) và Phạm Văn Hiếu (SN 2009, trú xã Sơn Cẩm Hà)

Kết quả điều tra xác định: Tối 16/5, nhóm thanh thiếu niên trên tụ tập đi uống cà phê, sau đó rủ nhau dạo chơi qua nhiều địa bàn. Trong lúc di chuyển, các đối tượng đã chuẩn bị sẵn dao tự chế với lý do “phòng thân”.

Khi thấy hai người đi đường, chỉ vì lời hô “quay lại” của Dũng, cả nhóm liền quay đầu xe truy đuổi, dùng dao tấn công khiến hai người bị thương. Theo công an, hành vi của các đối tượng thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự và hoang mang trong nhân dân khu vực.

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 2 dao tự chế, 3 xe mô tô sử dụng khi gây án và mũ bảo hiểm của bị hại có dấu vết chém.

Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân N.T.H (SN 1998) bị thương tích 4%, T.V.Đ (SN 2009) bị thương tích 2%.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.