Pháp luật

Google News

Con đường đến án tử của ông trùm ma túy

Thu Hiền
TPO - Từng hai lần vào tù vì ma túy, Trần Việt Hùng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục lao vào con đường cũ, thiết lập đường dây mua bán hơn 5,1 kg ma túy. Khi phi vụ lớn bị triệt phá, người đàn ông 49 tuổi phải trả giá bằng bản án tử hình, khép lại hành trình trượt dài trong vòng xoáy ma túy.

Từ trại giam trở về và cú bắt tay định mệnh

Phòng xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chật kín người trong buổi xét xử vụ án mua bán hơn 5,1 kg ma túy. Ở hàng ghế bị cáo, Trần Việt Hùng (SN 1977, trú TP Hà Nội) lặng lẽ cúi đầu. Gương mặt sạm lại, ánh mắt thất thần, Hùng gần như không ngẩng lên suốt phiên tòa dài.

Hồ sơ thể hiện, Hùng từng hai lần vào tù về các tội Cố ý gây thương tích và Mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 7/2024, người đàn ông này mãn hạn tù. Những tưởng quãng thời gian sau song sắt đủ để thức tỉnh, nhưng chỉ ít tháng sau, Hùng lại trượt dài trên chính con đường cũ.

3.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Không nghề nghiệp ổn định, đã ly hôn, Hùng chung sống như vợ chồng với Bùi Thị Phương (49 tuổi, trú Hải Phòng). Trong vòng xoáy tiền bạc và cám dỗ, cả hai nhanh chóng chọn ma túy như một “lối thoát” kiếm tiền.

Tháng 11/2024, Hùng gặp một người đàn ông tên Học (trú Nghệ An, chưa rõ lai lịch) để bàn việc làm ăn. Thỏa thuận được đưa ra: Học cung cấp ma túy, Hùng lo khâu tiêu thụ. Khi bán được hàng sẽ thanh toán sau.

Từ cái bắt tay ấy, đường dây mua bán ma túy bắt đầu hình thành. Không chỉ nhận 20 gói hồng phiến, Hùng còn được giao cất giữ một khẩu súng bắn đạn cao su cùng nhiều viên đạn. Số vũ khí này sau đó được chuyển cho các đồng phạm cất giấu.

Việc mua bán diễn ra liên tiếp trong một tháng, với hai lần giao dịch trót lọt, thu về 100 triệu đồng. Nhưng lòng tham chưa dừng lại. Tối 21/12/2024, Hùng thuê ô tô vào Nghệ An nhận hơn 4,7 kg ma túy từ Học. Trên đường đưa “hàng” ra Bắc tiêu thụ, hắn bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật. Tổng khối lượng ma túy mà Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự được xác định hơn 5,1 kg.

Trả giá

Phiên tòa không chỉ xét xử Hùng mà còn bốn đồng phạm: Nguyễn Xuân Thủy (SN 1992), Nguyễn Trường Sinh (SN 1989), cùng trú Hà Nội, An Thị Tám (SN 1991, trú Hưng Yên) và Bùi Thị Phương (SN 1977, trú Hải Phòng). Ngoài tội mua bán trái phép chất ma túy, Hùng, Tám và Sinh còn bị truy tố thêm về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

1.jpg
Bị cáo Trần Việt Hùng.

Tại bục khai báo, Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi. Giọng khàn đặc, bị cáo nói vì “mới ra tù, chưa có việc làm, áp lực cuộc sống” nên tái phạm. Khi được nói lời sau cùng, Hùng nghẹn ngào: “Bị cáo biết sai rồi, xin tòa cho cơ hội sống để làm lại cuộc đời”.

Bên cạnh, Bùi Thị Phương, người phụ nữ chung sống như vợ chồng với Hùng, liên tục lau nước mắt. Phương khai biết rõ việc người yêu buôn ma túy, thậm chí có lần đứng ra nhận tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng. “Bị cáo chỉ vì tình cảm mà mù quáng”, Phương nói trong tiếng nấc.

Các bị cáo khác cũng viện lý do nợ nần, túng quẫn, nghiện ngập. Song trước Hội đồng xét xử, mọi lời biện minh dường như quá nhỏ bé so với khối lượng ma túy đặc biệt lớn đã bị thu giữ.

Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh: ma túy là hiểm họa của xã hội, là nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm khác; hành vi của các bị cáo cần bị xử lý nghiêm khắc để răn đe.

Phòng xử lặng đi khi vị chủ tọa phân tích về nhân thân Trần Việt Hùng. Đã hai lần ngồi tù, lần này tái phạm với khối lượng ma túy đặc biệt lớn – đó là tình tiết tăng nặng. Sự tái phạm cho thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

2.png
Bị cáo Hùng cúi đầu khi bị tuyên phạt mức án tử hình.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt Trần Việt Hùng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 17 đến hơn 21 năm tù.

Nghe đến hai chữ “tử hình”, chân bị cáo Hùng khuỵu xuống. Cảnh sát phải đỡ bị cáo đứng dậy. Phía dưới, người thân òa khóc. Bản án nghiêm khắc khép lại hành trình phạm tội, nhưng mở ra một bi kịch khác cho gia đình phía sau.

Rời phòng xử, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng. Hơn 5,1 kg ma túy - con số lạnh lùng ấy đủ cho thấy quy mô, mức độ nguy hiểm của đường dây. Chỉ vì hám lợi, vì muốn có tiền nhanh chóng, những con người ấy đã đánh đổi cả tương lai.

Thu Hiền
