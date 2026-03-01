Nổ tại Bệnh viện Trà Vinh: Xuất phát từ hộp bánh của người thăm bệnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - N.T.N mang theo một hộp bánh đến bệnh viện thăm bệnh nhân L.M.L và ở lại đây đến sáng sớm hôm sau mới rời đi. Khoảng 7h30 hôm sau, mẹ của L. đến thấy hộp bánh đặt dưới gầm giường, nhặt lên định mở ra xem thì hộp bánh phát nổ.

Liên quan đến vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long), chiều 1/3, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về vụ việc. Theo đó, vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h30 phút ngày 27/2, tại phòng bệnh số E609, Khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyệt Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường tại khu vực xảy ra vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Qua xác minh ban đầu và trích xuất camera của Bệnh viện cho thấy, tối 26/2, N.T.N (SN 1994, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) mang theo một hộp bánh hiệu Danisa đến phòng E609 để thăm bệnh nhân L.M.L (SN 2001, ngụ xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long), và ở lại phòng bệnh đến sáng sớm hôm sau mới rời đi.

Khoảng 7h30 ngày 27/2, bà P.T.G (SN 1979, mẹ ruột của L) đến giường bệnh của L nằm thì thấy hộp bánh đặt dưới gầm giường không biết của ai.

Bà G. nhặt hộp bánh lên định mở ra xem thì hộp bánh phát nổ, làm bà G. bị thương nhẹ ở tay và chân. Tại phòng E609 lúc này có 5 bệnh nhân.

"Sự việc xảy ra không có thiệt hại về người và tài sản. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang xác minh, làm rõ", Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin.

Theo Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, ngay khi vụ nổ xảy ra, nhân viên y tế cùng người nhà bệnh nhân đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy, không để lửa cháy lan sang các khu vực lân cận. Hiện trường ghi nhận có vỏ ống nước bị cháy sém cùng các linh kiện điện tử, 2 lọ đựng cồn, dây đồng; cháy màn cửa sổ, cháy sém tủ đầu giường, gối, mền và chiếu của bệnh nhân.

Để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho người bệnh, Khoa Chấn thương chỉnh hình đã di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang các phòng bệnh khác để tiếp tục theo dõi và điều trị. Các bệnh nhân được di chuyển an toàn, không ghi nhận thương vong, thiệt hại bước đầu chủ yếu là tài sản trong phòng bệnh.

