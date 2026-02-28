Cấm tàu thuyền qua đoạn kênh có cầu bị sập ở Cần Thơ

TPO - Liên quan đến vụ sập cầu 30/4 trên kênh Thốt Nốt nối phường Thuận Hưng và phường Trung Nhứt, TP. Cần Thơ, Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ vừa phát đi thông báo cấm phương tiện thủy nội địa khi lưu thông qua kênh này.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Cụ thể, ngày 28/2, cầu 30/4 nối phường Thuận Hưng và phường Trung Nhứt, TP. Cần Thơ, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm sập nhịp giữa cầu (khi xe tải chở gạo qua cầu).

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực kênh Thốt Nốt, Sở Xây dựng Cần Thơ thông báo cấm các phương tiện giao thông đường thủy nội địa lưu thông qua khu vực này. Đồng thời, cấm các phương tiện neo đậu trong phạm vi 500m tính từ tâm cầu về phía thượng lưu và hạ lưu.

Các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này phải chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, có thể lựa chọn hướng di chuyển khác cho phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông.

Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi lưu thông qua khu vực này thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, kịp thời chủ động sắp xếp thời gian, thay đổi lịch trình để lưu thông thuận tiện, an toàn.