Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bốn ô tô cùng chiều lao vào nhau gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 28/2, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến một trong 3 xe nói trên lao bật qua dải phân cách sang phía làn đường ngược lại, gây ùn ứ giao thông cả 2 chiều.

1000032604.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra tại km 190 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cụ thể, 4 ô tô xảy ra va chạm liên hoàn (1 xe tải, 3 xe con). Tại hiện trường 3 xe ô tô nằm ở chiều Hà Nội - Thanh Hóa, 1 xe nằm ở chiều Thanh Hóa - Hà Nội).

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, cả 4 xe ô tô đi cùng chiều. Một ô tô con màu trắng bị đâm lao qua dải phân cách sang làn đường ngược lại.

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Cả 4 phương tiện hư hỏng.

1000032603.jpg

Đáng chú ý, giao thông theo cả 2 hướng bị ùn ứ kéo dài. Lực lượng chức năng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực và xử lý vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Tai nạn liên hoàn ô tô #Va chạm trên cao tốc #Giao thông ùn ứ #Xử lý vụ tai nạn #Tình hình giao thông Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục