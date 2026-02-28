Bốn ô tô cùng chiều lao vào nhau gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ

TPO - Sáng 28/2, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến một trong 3 xe nói trên lao bật qua dải phân cách sang phía làn đường ngược lại, gây ùn ứ giao thông cả 2 chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra tại km 190 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cụ thể, 4 ô tô xảy ra va chạm liên hoàn (1 xe tải, 3 xe con). Tại hiện trường 3 xe ô tô nằm ở chiều Hà Nội - Thanh Hóa, 1 xe nằm ở chiều Thanh Hóa - Hà Nội).

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, cả 4 xe ô tô đi cùng chiều. Một ô tô con màu trắng bị đâm lao qua dải phân cách sang làn đường ngược lại.

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Cả 4 phương tiện hư hỏng.

Đáng chú ý, giao thông theo cả 2 hướng bị ùn ứ kéo dài. Lực lượng chức năng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực và xử lý vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.