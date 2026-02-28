Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/2/2026, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết), 14. Ông có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

111.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tháng 7/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Khi Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn vào tháng 6/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới. Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Lào Cai trong đợt bố trí Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương.

Ngày 22/1/2026, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Trịnh Việt Hùng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, thay ông Trịnh Việt Hùng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng, với các Thứ trưởng giúp việc là ông Trịnh Việt Hùng (thường trực), Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.

Thành Đạt
#Bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường #Chuyển đổi chức vụ lãnh đạo tỉnh Lào Cai #Chức vụ và sự nghiệp của Trịnh Việt Hùng #Chức vụ và sự nghiệp của Dương Quốc Huy #Thay đổi lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Lào Cai #Nội bộ Đảng và công tác cán bộ #Lịch sử và quá trình công tác của Trịnh Việt Hùng #Chính sách và quyết định của Bộ Chính trị #Tình hình chính trị tỉnh Lào Cai và Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục