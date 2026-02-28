Đặc khu Cát Hải: Đột phá cải cách hành chính, tạo nền tảng phát triển bền vững

Năm 2025 ghi dấu một chặng đường chuyển động mạnh mẽ của Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, đồng bộ từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, công tác cải cách hành chính (CCHC) của địa phương đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng quan trọng để bứt phá trong năm 2026.

Hoàn thành 100% nhiệm vụ

Ngay từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) đã ban hành đồng bộ các kế hoạch, công văn, quyết định nhằm cụ thể hóa chương trình CCHC. Trọng tâm là kế hoạch triển khai công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2025 và kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2026–2030.

Kết quả, 21/21 nhiệm vụ đề ra hoàn thành, đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ do UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao, đặc khu được giao 28 nhiệm vụ, đã hoàn thành sớm 26 nhiệm vụ (đạt 92,8%), 2 nhiệm vụ triển khai đúng hạn, không có nhiệm vụ quá hạn.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06/CP và CCHC, thể hiện rõ quyết tâm gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số toàn diện.

Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Trong năm, lãnh đạo Đặc khu Cát Hải cũng tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong lĩnh vực xây dựng, chứng thực và đất đai, địa phương đã rà soát 13 thủ tục hành chính; đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 2 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai bằng việc cắt giảm thành phần hồ sơ, góp phần giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Hiện, toàn Đặc khu Cát Hải có 377 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó 220 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 157 thủ tục cung cấp một phần. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện đạt 100%.

Từ tháng 7 đến đầu tháng 12/2025, Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Cát Hải đã tiếp nhận 8.040 hồ sơ; trong đó 7.957 hồ sơ nộp trực tuyến (đạt 98,97%). Đã giải quyết 8.009 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng hạn 100%, không có hồ sơ quá hạn. Đây là con số thể hiện rõ hiệu quả vận hành cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Công tác số hóa hồ sơ được triển khai quyết liệt, 7.791 hồ sơ đã được số hóa; tỷ lệ hồ sơ có file thành phần và file kết quả đính kèm đạt 100%. Tỷ lệ tái sử dụng hồ sơ đạt gần 90%, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch.

Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đã được tích hợp thanh toán trực tuyến, phù hợp định hướng xây dựng chính quyền số.

Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Cát Hải giải quyết 100% hồ sơ, thủ tục đúng thời hạn.

Sắp xếp tinh gọn, siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh số hóa

Song song với cải cách thủ tục, Đặc khu Cát Hải đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ. Sau sắp xếp, địa phương giảm 4 đơn vị trường học và 3 đơn vị sự nghiệp; tinh giản 28 biên chế công chức và 1 viên chức. Tổng số biên chế công chức hiện còn 110/138 chỉ tiêu được giao.

100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; 100% đơn vị được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định.

Việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sau sắp xếp, sáp nhập, bảo đảm đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2026, Đặc khu Cát Hải xác định tiếp tục coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trọng tâm là rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp; nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn bản pháp luật.

Địa phương đặt mục tiêu duy trì 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp tục công khai đầy đủ thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công và trên Cổng thông tin điện tử; xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng trao Bằng khen cho tập thể UBND Đặc khu Cát Hải và các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong cải cách tổ chức bộ máy, địa phương sẽ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng lại đề án vị trí việc làm phù hợp mô hình mới. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính với phương châm “Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ cương – Hiệu lực – Hiệu quả”.

Đồng thời, Đặc khu tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Với những kết quả đạt được trong năm 2025 và định hướng rõ ràng cho năm 2026, Đặc khu Cát Hải đang từng bước khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả – tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng TP Hải Phòng vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới.