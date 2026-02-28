Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại khu tưởng niệm Lý Tự Trọng

Hoài Nam - Ngọc Tú - Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, Hà Tĩnh), đoàn công tác trung ương do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu đã đến dâng hương, hoa tri ân người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

Sáng 28/2, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, tỉnh Hà Tĩnh). Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH T.Ư Đoàn.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành.

6874.jpg
Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, Hà Tĩnh), đoàn công tác đã dâng hương, hoa tri ân người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

Trước mộ phần và nhà thờ đồng chí Lý Tự Trọng, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của đồng chí Lý Tự Trọng.

Sau lễ dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khởi động Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ.

Chương trình hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Một số hình ảnh tại lễ dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng:

tp-2.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hoa tại khu mộ Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
tp-1-2.jpg
tp-5-2.jpg
Trước mộ phần và nhà thờ đồng chí Lý Tự Trọng, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của đồng chí Lý Tự Trọng.
tp-6.jpg
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn và Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm dâng hương tại khu mộ.
tp-8-2.jpg
Đoàn công tác dâng hương tri ân tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
tp-10.jpg
tp-11.jpg
Lãnh đạo T.Ư Đoàn dâng hương tri ân những đóng góp của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh năm 1914 tại Thái Lan, nguyên quán ở xã Việt Xuyên, nay là xã Việt Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1926, tại Thái Lan, chàng trai trẻ là 1 trong 8 người được nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu thay mặt Hội Việt Nam cách mạng thanh niên lựa chọn đưa sang Quảng Châu (Trung Quốc) đào tạo để xây dựng tổ chức cộng sản tại Việt Nam về sau.

Cuối năm 1926, tại Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đổi tên Lê Hữu Trọng thành Lý Tự Trọng, đưa vào nhóm "Thiếu niên tiền phong Việt Nam". Anh Lý Tự Trọng sau đó được cử đi học, làm liên lạc cho Tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Châu.

Giữa năm 1929, anh Lý Tự Trọng được cử về Việt Nam, nhận nhiệm vụ liên lạc, vận động thanh niên để thành lập Đoàn thanh niên cộng sản tại Sài Gòn - Chợ Lớn. Tháng 2/1931, tại cuộc mít tinh kỷ niệm một năm Khởi nghĩa Yên Bái, khi thực dân Pháp ập tới, anh Lý Tự Trọng rút súng bắn chết mật thám Le Grand để bảo vệ diễn giả Phan Bôi đang diễn thuyết tại quảng trường Laren. Anh lập tức bị địch bắt, giam cầm và tra tấn. Không khai thác được thông tin bí mật, thực dân Pháp mở phiên tòa, kết án tử hình anh Lý Tự Trọng lúc mới 17 tuổi.

Hoài Nam - Ngọc Tú - Thu Hiền
