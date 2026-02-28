Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại khu tưởng niệm Lý Tự Trọng

TPO - Tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, Hà Tĩnh), đoàn công tác trung ương do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu đã đến dâng hương, hoa tri ân người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

Sáng 28/2, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, tỉnh Hà Tĩnh). Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH T.Ư Đoàn.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành.

Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Trước mộ phần và nhà thờ đồng chí Lý Tự Trọng, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của đồng chí Lý Tự Trọng.

Sau lễ dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khởi động Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ.

Chương trình hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Một số hình ảnh tại lễ dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng:

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hoa tại khu mộ Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn và Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm dâng hương tại khu mộ.

Đoàn công tác dâng hương tri ân tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn dâng hương tri ân những đóng góp của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.