Miền Bắc tăng nhiệt mạnh trước khi đón mưa

TPO - Hôm nay (28/2), nhiệt độ cao nhất miền Bắc từ 26-29 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có thể lên tới 30-32 độ, trời có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Dự báo khoảng đêm 2/3, miền Bắc chuyển mưa rào. Khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ hôm nay giảm mưa, nền nhiệt tăng nhẹ.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Dự báo ngày mai (1/3), miền Bắc tiếp tục ít mưa, trời nắng vào trưa chiều, nền nhiệt duy trì khá cao. Từ khoảng đêm 2/3, miền Bắc có khả năng đón mưa rào rải rác trở lại. Đợt mưa này có thể kéo dài nhiều ngày, gây nồm ẩm.

Miền Bắc hôm nay hửng nắng, nhiệt độ tăng mạnh vào trưa chiều.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo từ khoảng đêm 2/3, Thanh Hoá - Nghệ An cũng có mưa rải rác. Ngày 3/3, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ có thể có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ

Nam Bộ hôm nay ít mưa, trời hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, trời nắng.