Bà Lâm Thị Phương Thanh: Lập hàng rào kỹ thuật để ngăn chặn hành vi lệch chuẩn

TPO - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, cần thực hiện phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, nhân lên cái tích cực; thiết lập hàng rào kỹ thuật để phát hiện, ngăn chặn điều chỉnh, xử lý những vi phạm, hành vi lệch chuẩn, tác động lan tỏa cái xấu đối với môi trường văn hóa.

Chiều 27/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, thuộc Đơn vị bầu cử số 10.

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ở Đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội, gồm: bà Âu Thị Thúy Hà – Phó trưởng Ban Đầu tư – mua sắm, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; ông Nguyễn Đức Huấn – Công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tá Lê Nhật Thành – Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Như Ý.



Trình bày chương trình hành động, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; tham dự các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, tích cực tham gia thảo luận quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước sát với thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược và tính khả thi cao.

Bà Lâm Thị Phương Thanh cho biết, sẽ tập trung nghiên cứu để có đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ. Thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chủ động đề xuất và tham gia hoàn thiện thể chế, thi hành các cơ chế chính sách mang tính đột phá để văn hóa thực sự là trụ cột, là hệ điều tiết, là động lực phát triển nhanh bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng nêu, sẽ tích cực góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong quá trình thực hiện các quyết sách chiến lược xây dựng và phát triển Thủ đô. Đặc biệt là cùng góp sức để nghiên cứu có các giải pháp cụ thể góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa Thủ đô theo định hướng văn hiến, bản sắc, sáng tạo. Giải quyết hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa ngàn năm với phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, hệ sinh thái văn hóa.

Tại hội nghị, bà Lâm Thị Phương Thanh cũng trả lời một số câu hỏi của cử tri. Đồng tình với đánh giá của cử tri rằng, mạng xã hội và các sản phẩm văn hoá mới có những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực, bà Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, điều này đặt ra những thách thức trong phát triển văn hóa, đặc biệt là triển khai nội dung rất quan trọng trong tầm chiến lược của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.

Về các giải pháp, theo bà Lâm Thị Phương Thanh, thời gian tới, chắc chắn phải hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa để tiếp tục hoàn thiện, hướng đến khơi thông những điểm nghẽn và tạo hành lang pháp lý cho những vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, phải quan tâm đến quy trình, tiêu chuẩn, phương pháp quản lý. Theo Nghị quyết 80, cần chuyển từ quản lý sang quản trị, từ tiền kiểm sang hậu kiểm; cần thiết phải có những quy trình, tiêu chuẩn minh bạch để đảm bảo phát huy sáng tạo, đồng thời cũng đảm bảo theo chuẩn chung. Phải có được những kết nối để phản ứng nhanh, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trên môi trường số, đặc biệt là các sản phẩm văn hóa mới thường là trên nền tảng số.

Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng lưu ý về cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục chuẩn mực, đạo đức văn hoá. Cùng với đó, phải đầu tư các thiết chế văn hoá từ cấp cơ sở, như các khu vui chơi, bảo tàng, các mô hình kỹ thuật số...



"Thực hiện phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, nhân lên cái tích cực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển. Đồng thời, thiết lập hàng rào kỹ thuật để phát hiện, ngăn chặn điều chỉnh, xử lý những vi phạm, hành vi lệch chuẩn, tác động lan tỏa cái xấu đối với môi trường văn hóa", bà Lâm Thị Phương Thanh nói.

Về vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa, theo bà Lâm Thị Phương Thanh, Đảng, Nhà nước đánh giá rất cao vai trò của công nghiệp văn hóa, đặt mục tiêu rất cao. Nghị quyết 80 cũng xác định, công nghiệp văn hoá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.



Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, thời gian tới, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp văn hóa hoặc trước mắt là nghị định khung về phát triển công nghiệp văn hóa để tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực này.

Bộ cũng sẽ phối hợp xây dựng bộ chỉ số đánh giá về mức độ phát triển cũng như đóng góp của công nghiệp văn hóa một cách khoa học và bài bản. Đi cùng với đó, sẽ đề xuất hoàn thiện cơ chế tài chính, nguồn lực, nghiên cứu chính sách về thuế cũng như các ưu đãi về đất đai đối với các dự án và doanh nghiệp ở lĩnh vực này.

Về hạ tầng và không gian sáng tạo, sẽ phối hợp với các địa phương quy hoạch hình thành các trung tâm, cụm công nghiệp văn hóa gắn với các đô thị lớn, các vùng di sản. Về thị trường và xuất khẩu, sẽ xây dựng chiến lược quốc gia xuất khẩu các sản phẩm văn hóa gắn với du lịch, điện ảnh; đồng thời quan tâm đến việc bản quyền. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI và đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa theo hướng liên ngành, có cơ chế đặt hàng để có đãi ngộ phù hợp với đội ngũ văn nghệ sĩ và các nhà sáng tạo.