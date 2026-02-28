Lễ khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

TPO - Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ.

Dự chương trình có Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy Ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành.

Toàn cảnh Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ,

Các đại biểu tham dự Lễ khởi động.

Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Tháng Thanh niên không chỉ được đo bằng số lượng công trình, phần việc mà quan trọng hơn đã trở thành phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của tổ chức Đoàn; là đợt hiệu triệu đoàn viên, thanh niên đảm nhận việc khó, việc mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn khó khăn.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khởi động.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung các nhóm nội dung trọng tâm.

Trước hết, năm 2026 là dịp cao điểm triển khai công trình, phần việc chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gắn với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”. Các cấp bộ Đoàn cần đề xuất giải pháp đột phá, tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống 95 năm của Đoàn, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ.

Các lực lượng tham gia Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây.

Thứ hai, tập trung các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội hướng về cơ sở, đặc biệt tại 248 xã biên giới; bảo đảm công trình, phần việc có tính bền vững. Thực hiện tốt chủ trương “ba liên kết”: liên kết lực lượng, địa bàn và cộng đồng để huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ thanh niên.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và tập hợp thanh niên; phát huy hiệu quả các nền tảng số của Đoàn, đổi mới mô hình đội hình thanh niên, khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động của tuổi trẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp bộ Đoàn cả nước phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân. Tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ khởi động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện tại, thanh niên phải thực sự là lực lượng tiên phong – tiên phong trong đổi mới tư duy; tiên phong trong hành động sáng tạo; tiên phong trong thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tiên phong trong phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân. Mỗi công trình, phần việc thanh niên phải bám sát yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị trúng và đúng những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo chuyển biến rõ rệt và giá trị lâu dài.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cho gia đình chính sách.

Tại Lễ khởi động, T.Ư Đoàn phát động các chỉ tiêu thi đua trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2026 gồm: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy trao quà cho các gia đình khó khăn.

10 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được đăng ký triển khai thực hiện. 50% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 50% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. 1 triệu cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới. 100% xã vùng biên giới (248 xã) xây dựng và ban hành ít nhất 1 đề án tình nguyện vì cộng đồng.

600 tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; 300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ. 500 nghìn lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 120 nghìn thanh niên được giới thiệu việc làm. 250 nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. 100 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ.

Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao quà cho các em học sinh khó khăn.

Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm tặng quà cho các em học sinh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao 30 suất quà cho gia đình chính sách; 5 mô hình sinh kế cho thanh niên địa phương; 30 suất quà cho học sinh tiểu học và 30 suất quà cho học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Việt Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư BCH T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng các công trình thanh niên cho địa phương.

Trao tặng các công trình an sinh xã hội gồm: 5 ha cây phi lao chắn sóng; 5 mô hình sinh kế cho thanh niên (mỗi mô hình gồm 2.000 con gà và 1 tấn thức ăn chăn nuôi); 3 Nhà nhân ái; 1 phòng thư viện; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1000 người; 2 Tuyến đường năng lượng mặt trời; 500 cây hoa ban, bàng Đài Loan, Bồ đề; 250 thùng sữa, nước; 15 máy lọc nước và 200 cờ Tổ quốc,…

Trao Huy hiệu Đoàn cho 95 đoàn viên mới.

Nghi thức ra quân Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trồng cây xanh tại Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng.

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn sẽ cùng tham gia trồng cây xanh tại Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng.