Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Mạnh Tuấn

Họ tên: Nguyễn Mạnh Tuấn
Ngày sinh: 23/04/2008
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại
*Thành tích/Khen thưởng:
• Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước
• Giải Nhất quốc gia môn Hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2024 - 2025.
• Huy chương Vàng kỳ thi Olympic môn Hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2023.
• Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi những trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023.