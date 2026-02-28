Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Mạnh Tuấn

Họ tên: Nguyễn Mạnh Tuấn Ngày sinh: 23/04/2008 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại

*Thành tích/Khen thưởng:

• Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước

• Giải Nhất quốc gia môn Hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2024 - 2025.

• Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học năm học 2024 - 2025.

• Huy chương Vàng kỳ thi Olympic môn Hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2023.

• Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi những trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023.