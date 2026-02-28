Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Võ Trọng Khải

Họ tên: Võ Trọng Khải
Ngày sinh: 27/02/2007
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu
Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại
* Thành tích/Khen thưởng:
-Tham gia kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 66 diễn ra tại bang Queensland (Úc) năm 2025.
-Huy chương vàng kì thi Toán quốc tế 2025 .
-Giải nhất Học sinh giỏi quốc gia môn toán năm học 2024-2025.
-Giải nhì Học sinh giỏi quốc gia môn toán năm học 2023-2024.
-Giải nhì Học sinh giỏi quốc gia môn toán năm học 2022-2023.
-Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2025, do có thành tích đạt Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2025.
- Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023.
-Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024.
-Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023
-Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm học 2023-2024.