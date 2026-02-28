Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Va chạm xe máy trên quốc lộ, người bán vé số cùng nữ công nhân tử vong

Thái Lâm
TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến 2 người tử vong.

Chiều 28/2, ông Nguyễn Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

img-8982.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào cuối giờ chiều 27/2, sau khi tan ca, chị T.T.D. (SN 1995) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1. Khi đến đoạn qua xã Vĩnh Hảo, xe của chị xảy ra va chạm với xe máy do ông N.X.L. (SN 1965, làm nghề bán vé số) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã xuống đường, bị thương nặng. Sau đó, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên cả 2 đã không qua khỏi.

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông L. thuộc diện khó khăn. Sau vụ việc, một số mạnh thường quân tại địa phương đã kêu gọi hỗ trợ và chia sẻ chi phí mai táng cho 2 nạn nhân.

Thái Lâm
