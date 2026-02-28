Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tìm thấy thi thể người mẹ trẻ đang mang thai và con gái dưới hồ nước ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
TPO - Một người phụ nữ đang mang thai 21 tuần và con gái nhỏ ở Đắk Lắk được phát hiện tử vong dưới hồ nước.

Chiều 28/2, tin từ UBND xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ trẻ cùng con nhỏ được phát hiện tử vong dưới hồ nước gần nhà.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/2, trong lúc người thân đi làm rẫy, chị H.B.K. (SN 2007, trú buôn Kdoh) ở nhà cùng con gái sinh năm 2022.

Tối cùng ngày, người thân không thấy hai mẹ con chị H.B.K. nên tổ chức tìm kiếm, phát hiện hai đôi dép cùng áo khoác của chị trên bờ hồ cách nhà mẹ đẻ khoảng 1km.

tienphong-114-3759.jpg
Thi thể người mẹ và con nhỏ được phát hiện dưới hồ nước. Ảnh minh hoạ.

Gia đình chị H.B.K. hô hoán người dân hỗ trợ, đồng thời báo Công an xã Ea Tul phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 23h tối 27/2, thi thể chị H.B.K. được tìm thấy. Còn thi thể cháu nhỏ được phát hiện vào khoảng 2 giờ sáng 28/2. Thời điểm xảy ra sự việc, chị H.B.K. đang mang thai 21 tuần.

Được biết, gia đình chị H.B.K. thuộc diện khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, Ban tự quản buôn Kdoh đã báo cáo các đơn vị chức năng của xã để có biện pháp hỗ trợ gia đình.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con chị H.B.K. đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Huỳnh Thủy
