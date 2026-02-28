Ông Nguyễn Duy Ngọc: Hà Nội phải là đầu tàu dẫn dắt cả nước

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trách nhiệm của Hà Nội không chỉ gói gọn trong việc thực hiện nghị quyết cho riêng Hà Nội, mà cao hơn cả phải là đầu tàu dẫn dắt cả nước, là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, tìm tòi, thử nghiệm những mô hình mới, kiểu mẫu, tạo ra động lực tăng trưởng mới với sức lan tỏa mạnh mẽ cho cả vùng Thủ đô và cả nước.

Sáng 28/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) - Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh. Hội nghị tổ chức tại xã Đông Anh và kết nối trực tuyến đến các xã: Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: HNM.



Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội có 5 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, gồm: bà Âu Thị Thúy Hà, Phó Trưởng ban Đầu tư - Mua sắm, Tổng công ty Hàng không Việt Nam; ông Nguyễn Đức Huấn, Chuyên viên chính Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tá Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, biệt phái là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031), Đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội. Các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Các cử tri trao đổi với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI về nhiều vấn đề quan tâm, như: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; phát triển du lịch xanh, kinh tế ban đêm, liên kết vùng, nâng cao cạnh tranh quốc gia; nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không nội địa; tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương; các giải pháp nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô; tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm công nghệ cao; thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá, khai thác hiệu quả các sản phẩm văn hóa...

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã trao đổi các vấn đề cử tri quan tâm; trân trọng cảm ơn các ý kiến cụ thể, tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của cử tri gửi đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo thành phố và cử tri. Ảnh:HNM

Trao đổi vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Thủ đô Hà Nội đang tập trung thực hiện 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để phát triển đất nước và Thủ đô. Trong các chương trình hành động, Hà Nội đều đặt tâm thế gương mẫu, đi đầu, với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cao hơn mặt bằng cả nước. Hà Nội khẳng định tinh thần chủ động, bài bản, không chờ đợi và thực hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc cụ thể hóa, đưa sớm, đưa nhanh các chủ trương của Trung ương vào đời sống thực tiễn.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trách nhiệm của Hà Nội không chỉ gói gọn trong việc thực hiện nghị quyết cho riêng Hà Nội, mà cao hơn cả phải là đầu tàu dẫn dắt cả nước, là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, tìm tòi, thử nghiệm những mô hình mới, kiểu mẫu, tạo ra động lực tăng trưởng mới với sức lan tỏa mạnh mẽ cho cả vùng Thủ đô và cả nước, với tư duy đột phá và tầm nhìn 100 năm, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới, đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Trong khi đó, trao đổi với cử tri về phát triển kinh tế ban đêm, bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hiện nay, việc phát triển kinh tế ban đêm còn vướng nhiều quy định chưa phù hợp, cần rà soát, ban hành cơ chế thí điểm hoặc sửa đổi luật để tạo cơ chế đặc thù cho các trung tâm du lịch lớn. Theo đó, kinh tế ban đêm phải được định hướng theo hướng văn hóa sáng tạo, mở rộng không gian kinh tế ban đêm, không chỉ dừng ở dịch vụ giải trí đơn thuần...