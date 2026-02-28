Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: 3 người đi xe máy suýt chết khi bị ô tô bán tải tạt đầu

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một đoạn clip ghi lại hình ảnh 3 người đi trên xe máy bị ô tô bán tải tạt đầu làm những người này bị ngã ra đường vành đai 3 (Hà Nội) suýt bị ô tô khác cùng chiều va vào, gây bức xúc dư luận.

anh-chup-man-hinh-2026-02-28-luc-151813.png
Hình ảnh ô tô bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã ra đường.

Liên quan đến vụ việc trên, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nhận được thông tin và xác minh làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô bán tải màu ghi xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông thì bất ngờ tạt đầu xe máy trên đường Vành đai 3 (Hà Nội).

Vụ việc khiến 3 người đi xe máy (2 người lớn, 1 trẻ em) ngã ra đường. Rất may, một ô tô tải đi đi cùng chiều đã không va vào những người đi xe máy.

Sau đó, người điều khiển (nam giới) bế theo cháu bé chạy đuổi theo ô tô bán tải. Tuy nhiên, xe bán tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế xe bán tải.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Tấn công xe máy trên đường Hà Nội #An toàn giao thông và hành vi lái xe #Phản ứng của người dân trước vụ việc #Vai trò của lực lượng CSGT Hà Nội #Phân tích nguyên nhân tai nạn đường bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục