Hà Nội: 3 người đi xe máy suýt chết khi bị ô tô bán tải tạt đầu

TPO - Một đoạn clip ghi lại hình ảnh 3 người đi trên xe máy bị ô tô bán tải tạt đầu làm những người này bị ngã ra đường vành đai 3 (Hà Nội) suýt bị ô tô khác cùng chiều va vào, gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh ô tô bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã ra đường.

Liên quan đến vụ việc trên, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã nhận được thông tin và xác minh làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô bán tải màu ghi xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông thì bất ngờ tạt đầu xe máy trên đường Vành đai 3 (Hà Nội).

Vụ việc khiến 3 người đi xe máy (2 người lớn, 1 trẻ em) ngã ra đường. Rất may, một ô tô tải đi đi cùng chiều đã không va vào những người đi xe máy.

Sau đó, người điều khiển (nam giới) bế theo cháu bé chạy đuổi theo ô tô bán tải. Tuy nhiên, xe bán tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế xe bán tải.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.