Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo từ khoảng ngày 3/3, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến trời chuyển lạnh. Trong hai ngày 4-5/3, trời chuyển rét, kèm mưa rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh lần này có cường độ trung bình và có tính chất lệch đông, mang theo nhiều hơi ẩm từ biển.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 2/3 đến ngày 3/3, khu vực miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 4/3, trời tạnh. Ngay sau đó, từ ngày 5-6/3, miền Bắc lại xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 3/3, nền nhiệt khu vực miền Bắc bắt đầu giảm dần, trời chuyển lạnh, nền nhiệt thấp nhất miền Bắc từ 18-20 độ, cao nhất khoảng 23-25 độ.

Trong hai ngày 4-5/3, miền Bắc sẽ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất xuống còn 15-17 độ, cao nhất 22-24 độ, vùng núi thấp hơn.

image-3.jpg
Miền Bắc đón mưa lạnh từ ngày 3/3 tới.

Đợt không khí lạnh cũng có khả năng tác động đến khu vực Thanh Hoá – Nghệ An, gây mưa rải rác trong các ngày 2-3/3 và 5-6/3, đồng thời khiến trời chuyển rét trong hai ngày 4-5/3.

Trước khi đón không khí lạnh, ngày 1-2/3, miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm từ 21-23 độ, cao nhất vào trưa chiều từ 28-30 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 31-33 độ. Riêng chiều 1/3, miền Bắc có thể xuất hiện mưa rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, miền Bắc đã qua cao điểm của mùa đông năm nay. Trong tháng 3, khu vực này có thể đón các đợt không khí lạnh với cường độ yếu và ngắn ngày, chủ yếu gây mưa dông rải rác, ít khả năng xuất hiện rét đậm diện rộng.

Các khu vực khác trên cả nước trong hai ngày 1-2/3 phổ biến thời tiết nắng, ít mưa, riêng Tây Nguyên chiều và tối 1/3 có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Từ ngày 3/3, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định (cũ) trời chuyển nhiều mây, có thể xuất hiện các đợt mưa rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

