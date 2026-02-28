Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát phụ cấp đặc biệt của công chức

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Nội vụ đề nghị rà soát lại tên gọi xã, thôn, mức phụ cấp đã được hưởng trước khi sáp nhập và mức phụ cấp đặc biệt từ 1/1.

Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về chế độ phụ cấp khu vực và chế độ phụ cấp đặc biệt.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 23/2025 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005.

Cùng với đó là Thông tư số 24/2025 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1.

281bnv-1918.jpg
Bộ Nội vụ đề nghị rà soát phụ cấp đặc biệt của công chức.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh, thành phố đánh giá tình hình thực hiện; rà soát lại tên gọi (xã, thôn nếu có), mức phụ cấp của đơn vị đã được hưởng trước khi sáp nhập và mức phụ cấp của đơn vị mới sau sáp nhập, quy định tại 2 thông tư nêu trên.

Sau khi rà soát, nếu phát hiện còn thiếu hoặc nhầm tên đơn vị hoặc các mức phụ cấp chưa phù hợp, đề nghị UBND tỉnh, thành phố có văn bản gửi về Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ lưu ý thống kê chính xác tên đơn vị (xã, thôn) được áp dụng phụ cấp; mức phụ cấp của đơn vị đã được hưởng trước khi sáp nhập; đồng thời đề xuất mức phụ cấp của đơn vị mới sau sáp nhập, để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với trường hợp bổ sung mới đơn vị hành chính được áp dụng phụ cấp, UBND tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005 - hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực; Thông tư số 09/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; và Thông tư số 83/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Bộ Nội vụ, điều này nhằm thực hiện quy định tại Nghị định số 79/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 112/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Qua đó, hướng đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bảo đảm chính xác đúng đối tượng, đúng địa bàn và các mức phụ cấp.

Luân Dũng
#phụ cấp #công chức #Bộ Nội vụ #sáp nhập #chính sách #quy định #lực lượng vũ trang

