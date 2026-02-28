Hà Nội: Không để quy hoạch bị chi phối bởi lợi ích nhóm hay tư duy nhiệm kỳ

TPO - “Kiên định, nhất quán trong tổ chức thực hiện, không để quy hoạch bị chi phối, phá vỡ bởi lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm hay tư duy nhiệm kỳ”, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nêu rõ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc vừa ký ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: HNM.



Trong số các nhiệm vụ chủ yếu, chương trình nhấn mạnh yêu cầu chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, làm cơ sở chính trị quan trọng để định hướng phát triển dài hạn, phát huy đầy đủ vai trò, vị thế và trách nhiệm của Thủ đô trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

“Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; chủ động rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách cần thiết để hiện thực hóa các cơ chế đặc thù, vượt trội, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn; bảo đảm tạo lập hệ thống thể chế toàn diện, ổn định, thuận lợi và đủ khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề cả trước mắt và lâu dài. Tinh thần xuyên suốt là "Trao quyền mạnh hơn - Phân cấp, phân quyền toàn diện, triệt để hơn - Trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn", đúng với yêu cầu "Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm" bảo đảm đồng bộ của hệ thống pháp luật”, chương trình nêu rõ.

Chương trình cũng lưu ý, xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, lấy con người làm trung tâm, chất lượng sống làm thước đo cao nhất, hài hòa giữa hiện đại và truyền thông, giữa mở rộng và bảo tồn; coi quy hoạch là công cụ trung tâm để quản lý phát triển, huy động và phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian kinh tế - xã hội, văn hóa, đô thị và nông thôn; bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, khả năng thích ứng và tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

“Kiên định, nhất quán trong tổ chức thực hiện, không để quy hoạch bị chi phối, phá vỡ bởi lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm hay tư duy nhiệm kỳ”, chương trình nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh: trên nền tảng thể chế và quy hoạch dài hạn, từng bước xây dựng Thủ đô Hà Nội vươn tầm khu vực và quốc tế, giữ vai trò đô thị hạt nhân, trung tâm kết nối, lan toả các giá trị phát triển hiện đại, sáng tạo và hội nhập của quốc gia.

Chương trình cũng nêu, cần chủ động tham mưu xây dựng, áp dụng và phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội theo Luật Thủ đô (sửa đổi) để tổ chức thực hiện các dự án lớn, quan trọng, cấp bách trên địa bàn Thủ đô, nhất là các dự án có tính chất dẫn dắt, tạo đột phá về không gian phát triển và diện mạo đô thị như: các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao Olympic và các dự án hạ tầng chiến lược, giải quyết 5 điểm nghẽn, nhằm mở ra không gian phát triển mới, tái cấu trúc đô thị, vừa gìn giữ giá trị Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, vừa tạo sự hòa quyện nhịp nhàng với không gian đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc của Thủ đô, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, khẳng định tầm vóc và vị thế của Hà Nội.