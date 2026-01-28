Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sẽ điều chỉnh phụ cấp chức vụ tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Luân Dũng
TPO - Chức danh chỉ huy trưởng và chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã dự kiến sẽ hưởng mức 561.600 đồng/tháng; phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó và các chức vụ tương đương dự kiến hưởng 514.800 đồng/tháng…

Chuẩn hóa phụ cấp chức vụ

Nghị quyết số 66.12/2026 của Chính phủ vừa ban hành, quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã bao gồm: chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên (do Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm), chính trị viên phó, trợ lý và nhân viên chuyên môn, kỹ thuật theo quy định. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở riêng.

Tại phụ lục kèm theo, Chính phủ nêu rõ danh mục các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, trong đó đề xuất điều chỉnh chế độ phụ cấp chức vụ đối với các chức danh chỉ huy quân sự cấp xã.

Theo đó, phụ cấp chức vụ hằng tháng được xác định theo từng chức danh, gắn với trách nhiệm và khối lượng công việc.

Cụ thể, chỉ huy trưởng và chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã dự kiến hưởng mức 561.600 đồng/tháng; phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó và các chức vụ tương đương dự kiến hưởng 514.800 đồng/tháng.

Phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự dự kiến sẽ bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng (bao gồm phụ cấp chức vụ, phụ cấp hằng tháng và phụ cấp thâm niên nếu có), áp dụng cho phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Phụ cấp thâm niên dự kiến sửa đổi

Cùng với đó, quy định về phụ cấp thâm niên đối với các chức danh chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cũng được đề xuất sửa đổi.

Theo đó, chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó nếu có thời gian công tác từ đủ 60 tháng (5 năm) trở lên thì được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức hưởng phụ cấp thâm niên được tính bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm công tác được tính thêm 1%. Thời gian công tác để tính hưởng phụ cấp thâm niên được cộng dồn theo quy định, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, nhất là với các trường hợp có quá trình công tác không liên tục.

Cùng với đó, chế độ trợ cấp một lần cũng được đề xuất bổ sung đối với phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên.

Cụ thể, mức trợ cấp được tính theo thời gian công tác: cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng.

Với trường hợp có tháng lẻ: dưới 1 tháng không được trợ cấp; từ 1-6 tháng được hưởng bằng 0,8 tháng; từ 7 đến 11 tháng được hưởng bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng. Nếu thời gian công tác dưới 60 tháng, phó chỉ huy trưởng không thuộc diện hưởng trợ cấp một lần.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/1 và được thực hiện đến hết ngày 28/2/2027.

Luân Dũng
