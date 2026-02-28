Khởi động Tháng Thanh niên, tuổi trẻ TPHCM chung sức khơi thông dòng chảy kênh rạch

TPO - Hàng trăm bạn trẻ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và công nhân đã chung sức khơi thông dòng chảy cho con rạch tại phường Thới An, TPHCM.

Sáng 28/2, Thành Đoàn TPHCM tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2026.

Tháng Thanh niên năm 2026 của tuổi trẻ thành phố diễn ra từ ngày 28/2 đến ngày 31/3, qua ba giai đoạn, với nhiều hoạt động giáo dục truyền thống và phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, qua đó khơi dậy niềm tự hào về chặng đường 95 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Giai đoạn 1 (từ 28/2 đến 15/3) diễn ra các hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên cấp thành và tuyên truyền về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Giai đoạn 2: (từ 16/3 đến 31/3) diễn ra các hoạt động xung kích tình nguyện của thanh niên thành phố, các hoạt giáo dục truyền thống gắn với tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Giai đoạn 3 (từ 20/3 đến 22/3): Lễ hội Thanh niên TPHCM (Youth Fest).

Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên 2026. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - cho biết hôm nay tất cả 168 Đoàn phường, xã, đặc khu và các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn đồng loạt khởi động các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 67 công trình cải tạo điểm đen ô nhiễm môi trường, khơi thông dòng chảy kênh rạch, xóa biển quảng cáo sai quy định, tôn tạo không gian xanh tại các khu phố, khu dân cư được thực hiện. Qua đó, sẽ điểm thêm sức sống cho phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động.

Anh Khoa đề nghị các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên triển khai ngay các hoạt động, công trình, phần việc đã xác lập, chú ý phương pháp trong tổ chức phong trào, từ thảo luận kỹ lưỡng, triển khai rõ ràng, thực hiện quyết liệt và có sản phẩm cụ thể. “Mỗi bạn trẻ hãy chọn và tham gia ngay những hoạt động ý nghĩa, bổ ích tại chính nơi mình sinh sống, học tập, công tác. Chúng ta hãy cùng nhau mang đến những nụ cười và cùng nhau lan toả năng lượng tích cực cho người dân thành phố”, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM gửi gắm.

Ban tổ chức tặng quà và học bổng cho đoàn viên thanh niên và các em học sinh tại buổi lễ khởi động.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho người dân trên địa bàn phường Thới An.

Dịp này, Thành Đoàn cũng tổ chức ra quân chương trình “Trí thức - khoa học trẻ tình nguyện TPHCM” với các đội hình tình nguyện phát huy chuyên môn, hỗ trợ học tập, chuyển đổi số và chương trình “Tiếp sức người lao động” nhằm đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân, giới thiệu việc làm cho người lao động…

Các đội hình tình nguyện tham gia chương trình “Trí thức - khoa học trẻ tình nguyện TPHCM” và “Tiếp sức người lao động”.

Ngay sau lễ khởi động, tuổi trẻ thành phố đã bắt tay thực hiện hàng loạt nội dung, phần việc ý nghĩa như: khơi thông dòng chảy rạch Tám Cao; tuyên truyền phòng cháy chữa cháy; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; sơn vẽ mảng tường chủ đề sống xanh, bảo vệ môi trường; tập huấn sơ cấp cứu cho học sinh cấp THCS; ngày hội “Tự hào thương hiệu Việt”; tổ chức các gian hàng, khu vực tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường; tổ chức tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020, Luật bầu cử Quốc hội, tuyên truyền an toàn giao thông…

Hưởng ứng lễ khởi động Tháng Thanh niên, đông đảo bạn trẻ ra quân dọn dẹp, khơi thông dòng chảy rạch Tám Cao, phường Thới An.

Bạn trẻ ra sức khơi thông con rạch lấp đầy lục bình.

Sức trẻ thực hiện những phần việc đầu tiên trong Tháng Thanh niên.

Không quản công việc khó nhọc, các bạn sinh viên vẫn hăng hái đem lại môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho khu dân cư.

Bạn trẻ và các công nhân môi trường đầm mình trong dòng rạch để dọn dẹp những mảng lục bình ken kín.

Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện thực hiện những phần việc cần kíp trong cộng đồng dân cư. Ảnh: Ngô Tùng