Ca khúc chính thức tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - “Áo xanh gọi tương lai” của tác giả trẻ Bùi Tuấn Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) chính thức trở thành ca khúc tuyên truyền của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sáng 28/2, trong khuôn khổ Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ, BTC đã trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 và công bố ca khúc chính thức của Đại hội.

Ca sĩ Hòa Minzy cùng ca, nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc trong ca khúc "Áo xanh gọi tương lai".

Hướng tới đợt cao điểm thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, T.Ư Đoàn chính thức công bố kết quả Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền và ra mắt bài hát chính thức của Đại hội.

Phát động từ tháng 9/2025, cuộc thi thu hút 93 tác phẩm của 80 tác giả cả nước. Sân chơi quy tụ từ các nhạc sĩ gạo cội (Nguyễn Văn Hiên, Quỳnh Lệ, Xuân Trí...) đến những nghệ sĩ Gen Z (Bùi Tuấn Ngọc, Hồ Lê Ngân Hà...). Đặc biệt, nhiều tác giả tâm huyết gửi chùm ca khúc dự thi (Lương Đình Khoa 8 bài, Lê Văn Thuận 3 bài). Nhìn chung, các tác phẩm đều mang âm hưởng hiện đại, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Video ca khúc “Áo xanh gọi tương lai”.

Trải qua hai vòng chấm điểm do Nhạc sĩ Đức Trịnh (Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam) làm Chủ tịch Hội đồng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định trao 1 Giải Đặc biệt, 2 Giải A và 14 Giải B.

Xuất sắc giành Giải Đặc biệt, “Áo xanh gọi tương lai” của tác giả trẻ Bùi Tuấn Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) chính thức trở thành ca khúc của Đại hội.

Tác phẩm gây ấn tượng bởi nhịp điệu hành khúc tươi trẻ, lồng ghép khéo léo khẩu hiệu thành lời ca hiệu triệu. Đặc biệt, những điệp khúc hô – đáp hào hùng (“Dân tộc Việt Nam – Đại đoàn kết!”; “Nơi đâu cần – Thanh niên có...”) hứa hẹn tạo nên những màn đồng ca tự hào, thể hiện lời thề sẵn sàng “chinh phục ước mơ” và “căng buồm ra biển lớn” của thanh niên Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy Ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải Đặc biệt.

Tại chuỗi hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ, ca khúc đã chính thức ra mắt với phần hoà âm phối khí đến từ Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP, nhóm sản xuất âm nhạc với nhiều sản phẩm nghệ thuật được đông đảo khán giả yêu thích; cùng sự thể hiện của Ca sĩ Hòa Minzy cùng Ca, Nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc.

Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ đưa “Áo xanh gọi tương lai” không chỉ vang lên rộn rã trong các sự kiện, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội mà còn trở thành giai điệu truyền cảm hứng, quen thuộc với đông đảo thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn trao giải Nhì.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH T.Ư Đoàn; Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư trao giải Ba.

Ngay sau lễ công bố, bản audio của ca khúc sẽ được phát hành rộng rãi trên các phương tiện truyền thông báo chí, nền tảng số. Nhằm đưa tác phẩm thực sự hòa nhịp cùng đời sống giới trẻ, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức chuỗi sân chơi tương tác sôi nổi như: Cuộc thi cover, thi trình diễn ca khúc và các thử thách nhảy (dance challenge) trên mạng xã hội.

Đặc biệt, tiếp nối đợt hưởng ứng lan tỏa này, MV chính thức của tác phẩm với sự tham gia góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng sẽ được phát hành trong thời gian sắp tới.

Ca sĩ Hòa Minzy chụp ảnh cùng các bạn đoàn viên, thanh niên.

Bằng sức sống của âm nhạc, “Áo xanh gọi tương lai” sẽ chính thức đồng hành cùng các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và hàng triệu thanh thiếu nhi cả nước, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.