Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Tháng Thanh niên phải tạo khí thế mới, hiệu quả thiết thực

TPO - Phát biểu tại lễ khởi động Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn triển khai nghiêm túc, sáng tạo các nhiệm vụ trọng tâm, để Tháng Thanh niên thực sự tạo khí thế mới, lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tháng Thanh niên nơi rèn luyện, cống hiến

Ngày 28/2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ.

Phát biểu tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, tháng 3 - Tháng Thanh niên, tháng của mùa xuân và tuổi trẻ. Trải qua 22 năm kể từ khi Đảng và Nhà nước quyết định chọn tháng Ba hằng năm là Tháng Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã chủ động, kiên trì tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với nội dung, hình thức ngày càng phong phú, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thu hút hàng trăm triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng.

Ý nghĩa của Tháng Thanh niên không chỉ được đo đếm bằng hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên đã và đang được triển khai mà quan trọng hơn, Tháng Thanh niên đã trở thành một phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả trong công tác Đoàn; là hình thức hiệu triệu đoàn viên, thanh niên thuộc nhiều khối đối tượng tham gia đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, việc khó, việc mới của địa phương, đơn vị, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn.

Toàn cảnh chương trình khởi động Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ và chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026.

Anh Bùi Quang Huy cũng khẳng định, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của tuổi trẻ, nơi đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ sở. Thông qua các hoạt động của Tháng Thanh niên, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên không ngừng được mở rộng; chất lượng tổ chức Đoàn, Hội được củng cố, nâng cao, vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội ngày càng được khẳng định. Đồng thời, Tháng Thanh niên cũng là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội quan tâm sâu sắc hơn đến công tác giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thế hệ trẻ.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ.

“Kế thừa và phát huy những giá trị đã được bồi đắp trong hơn hai thập kỷ qua, Tháng Thanh niên năm nay tiếp tục được triển khai với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn. Các hoạt động tập trung hưởng ứng mạnh mẽ 2 phong trào thi đua do Chính phủ phát động: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; qua đó khẳng định vai trò của thanh niên là lực lượng tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định.

“Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị, để Tháng Thanh niên thực sự tạo khí thế mới, lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai nghiêm túc, sáng tạo 2 nhóm nội dung trọng tâm trong kế hoạch Tháng Thanh niên mà Trung ương Đoàn đã ban hành phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.

Cụ thể năm 2026 là năm các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai các công trình phần việc chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Do đó, các cấp bộ đoàn cần xác định đây là dịp để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát chủ đề công tác năm “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Tập trung đề xuất những giải pháp đột phá để đổi mới mô hình tổ chức và các hoạt động Đoàn đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Trong công tác tuyên truyền, cần đổi mới công tác truyền thông, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của Đảng, của Đoàn; gắn hoạt động Tháng Thanh niên với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. Cao điểm là tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc, coi đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong tuổi trẻ.

Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng với đó các cấp bộ Đoàn cần tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt là 248 xã biên giới; lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng, bảo đảm tính bền vững của các công trình, phần việc thanh niên. Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên. Quá trình triển khai cần thực hiện tốt chủ trương “ba liên kết”: liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Ngoài ra trong phương thức tổ chức và triển khai Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, tập hợp thanh niên, phân bổ và điều phối nguồn lực. Phát huy hiệu quả các nền tảng số của Đoàn; đổi mới cách thức tổ chức các đội hình thanh niên; qua đó, tạo điều kiện để tinh thần sáng tạo, chủ động của thanh niên được phát huy mạnh mẽ hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng quà hỗ trợ gia đình người có công.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên thiên nhiên, anh Bùi Quang Huy cũng kêu gọi, mỗi bạn đoàn viên, thanh niên, tùy theo điều kiện và khả năng của mình, tích cực tham gia trồng mới gắn với chăm sóc và bảo vệ cây xanh; chung tay thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trong.

Các cấp bộ Đoàn cần chủ động phối hợp với các ngành liên quan, lựa chọn cây trồng phù hợp với quy hoạch, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương; đồng thời nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi số trong theo dõi, quản lý, bảo đảm hiệu quả lâu dài của các công trình cây xanh. Đặc biệt qua việc phát động trồng cây xanh, cần “phải nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026.