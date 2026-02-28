Học tập và lan tỏa tấm gương đồng chí Phạm Văn Đồng

TPO - Chiều 28/2, tại Quảng Ngãi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi”. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2026).

Dự và chủ trì Hội thảo có ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi…

Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp, vẻ vang của Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực, người đã phấn đấu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong suốt cuộc đời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hoạt động, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; nêu tấm gương mẫu mực của người cộng sản kiên trung với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; trong sáng, giản dị về đạo đức, lối sống; gần gũi, gắn bó với đồng chí, đồng bào; thủy chung, nghĩa tình với gia đình, quê hương; được bạn bè quốc tế nể trọng.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng có 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 11 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương. Điều đó khẳng định tầm vóc trí tuệ, dấu ấn lịch sử và những đóng góp to lớn của ông trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Quảng Ngãi là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hun đúc tinh thần yêu nước và sản sinh nhiều nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối. Trong đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người con ưu tú, biểu tượng cho trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách cao đẹp của con người xứ Quảng nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng bền bỉ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn gắn liền với những bước ngoặt trọng đại của đất nước. Là học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí là nhà lãnh đạo kiệt xuất, tấm gương sáng về sự trung thành và tận tụy.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Đoàn Minh Huấn, việc nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ có giá trị khoa học - lịch sử mà còn mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng và giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ.

Lan tỏa tấm gương Phạm Văn Đồng

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 40 tham luận gửi đến Hội thảo. Các tham luận tập trung làm rõ cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Các ý kiến tại hội thảo khẳng định, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người chiến sĩ cộng sản tiền bối, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và trưởng thành từ phong trào yêu nước.

Nhiều tham luận phân tích sâu sắc vai trò, dấu ấn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ trong nhiều năm, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam. Đồng thời góp phần tìm tòi, đổi mới tư duy, đặt nền tảng cho đường lối đổi mới của Đảng sau này.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các tham luận cũng nhấn mạnh phong cách lãnh đạo gần dân, trọng dân của Thủ tướng Phạm Văn Đồng; tinh thần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; yêu cầu đội ngũ cán bộ phải tận tụy phục vụ nhân dân, tránh quan liêu.

Trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp “trồng người”, bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trong hoạt động đối ngoại, Thủ tướng Phạm Văn Đồng được đánh giá là nhà ngoại giao tài năng, bản lĩnh, linh hoạt, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu bế mạc Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, khẳng định hội thảo đã thành công tốt đẹp, khắc họa sâu sắc chân dung nhà lãnh đạo mẫu mực. Di sản của Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ tư duy chiến lược đến lối sống giản dị, gần dân vẫn nguyên vẹn giá trị, là kim chỉ nam cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội thảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng và cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả hội thảo, lan tỏa tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng đến đông đảo quần chúng Nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là tại Quảng Ngãi, học tập, noi gương Thủ tướng Phạm Văn Đồng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.