Xã hội

Google News

TPHCM:

Tạm giữ hành khách kẹp cổ, đánh đập tài xế taxi vì bị hủy chuyến

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do chờ lâu, tài xế taxi quyết định hủy chuyến, dẫn đến mâu thuẫn. Hành khách đã lên taxi và có hành vi kẹp cổ, đánh đập tài xế tàn nhẫn.

Ngày 28/2, Công an phường Tân Thành (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lê Hữu Phụng (35 tuổi, trú thôn Tân Trung, xã Châu Pha, TPHCM) để điều tra, xử lý hành vi hành hung tài xế taxi xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 27/2, Công an phường Tân Thành tiếp nhận tin tố giác tội phạm của anh L.V.N. (29 tuổi, ngụ phường Tân Thành), tài xế hãng taxi Xanh SM.

Qua xác minh ban đầu, tối 26/2, nhóm của Phụng tổ chức ăn nhậu tại quán Bia Tháp (phường Tân Thành). Sau đó, nhóm đặt taxi di chuyển về phường Phú Mỹ, TPHCM.

1000004212.jpg
Tài xế taxi bị đánh đập tàn nhẫn (ảnh cắt từ clip)

Do chờ lâu, tài xế taxi là anh N. đề nghị hủy chuyến khiến hai bên phát sinh mâu thuẫn. Khi lên xe, Phụng ngồi phía sau đã dùng tay kẹp cổ, đánh nhiều lần vào đầu, mặt và người anh N..

Bị hành hung, anh N. không tiếp tục chở khách và nhóm Phụng cũng rời khỏi hiện trường.

Công an phường Tân Thành đã rà soát hệ thống camera khu vực, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc. Đến sáng 28/2, Lê Hữu Phụng đã đến công an trình diện và thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an phường Tân Thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

An Yên
