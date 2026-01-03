Công an làm việc với đối tượng dùng đũa hành hung tài xế taxi

TPO - Ngay sau khi clip hành khách dùng đũa tấn công tài xế taxi gây phẫn nộ trên mạng xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập tức vào cuộc, triệu tập đối tượng này để điều tra làm rõ.

Tối 2/1, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đang làm việc với đối tượng Phạm Ngọc Khánh (SN 2000, trú tại thôn 2, xã Tân Tiến) để điều tra về hành vi hành hung người khác. Khánh được xác định là đối tượng trong clip dùng đũa tấn công tài xế taxi là anh Trương Ngọc Thắng (SN 1999, trú tại buôn Ea Yong A, xã Krông Pắk) gây phẫn nộ dư luận.

Theo Khánh khai nhận: Khoảng 15h ngày 1/1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê về nhà. Khi đến đoạn buôn Kmrơng, xã Krông Pắk do mặt đường nhiều "ổ gà" khiến xe rung lắc làm vợ Khánh bị nôn ói. Cho rằng tài xế lái xe không an toàn, Khánh nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng dùng đũa hành hung tài xế taxi.

Trong cơn nóng nảy, Khánh đã dùng chiếc đũa mang theo trong người tấn công anh Thắng ngay khi anh này đang điều khiển xe. Do quá sợ hãi trước hành vi hung hãn của hành khách, tài xế đã phải mở cửa xe bỏ chạy để đảm bảo an toàn.

Đoạn clip ghi lại sự việc sau đó được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, nhận về vô số bình luận bức xúc trước hành vi coi thường tính mạng người khác của nam thanh niên. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.