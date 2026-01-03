Chiến dịch ‘không một mình’ hội tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, lan tỏa tới hàng triệu người

TPO - Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội, mở ra cơ hội kết nối, học tập và sáng tạo. Song song với đó, các nguy cơ về lừa đảo, xâm hại, thao túng và tội phạm công nghệ cao cũng ngày càng tinh vi, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và tin cậy.

Từ sáng kiến của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an, Liên minh Niềm tin Số (Digital Trust Alliance – DTA) đã ra đời và từng bước khẳng định vai trò là cầu nối đa chiều giữa Nhà nước, xã hội, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo nội dung.

Liên minh Niềm tin Số khẳng định niềm tin trên không gian mạng không thể được xây dựng bởi một cá nhân hay một tổ chức đơn lẻ, mà cần sự chung tay, đồng hành của toàn xã hội.

Với định hướng lan tỏa các giá trị tích cực, trách nhiệm xã hội và những hành động bền vững, Liên minh Niềm tin số hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn và đáng tin cậy cho mọi người.

Ngay từ khi thành lập, Liên minh Niềm tin Số đã thu hút sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung uy tín như NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen, diễn viên Bảo Thanh, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy cùng hàng trăm KOL hoạt động trên nhiều nền tảng. Sự tham gia của các gương mặt có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần đưa thông điệp về “niềm tin số” đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, nhóm đối tượng chịu tác động lớn từ môi trường mạng.

Trong thời gian qua, Liên minh đã triển khai nhiều hoạt động quy mô, tạo dấu ấn rõ nét. Lễ ra mắt Liên minh diễn ra tại Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” ngày 18/8/2025, quy tụ hơn 500 đại biểu, khách mời, KOL và nhà sáng tạo nội dung.



Tiếp đó, chiến dịch “Không Một Mình” được triển khai từ ngày 6/10 đến 30/11/2025, dưới sự bảo trợ của UNODC, UNICEF, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Chiến dịch tập trung vào phòng, chống dụ dỗ, thao túng và bắt cóc trực tuyến, thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và các tổ chức xã hội tham gia, đạt trên 1,5 tỷ lượt xem, tiếp cận hơn 40 triệu người.

Bên cạnh các chiến dịch truyền thông, Liên minh Niềm tin Số còn tổ chức nhiều tọa đàm, diễn đàn trong nước và quốc tế trong khuôn khổ Công ước Hà Nội; chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn số cho học sinh, phụ huynh, giáo viên. Đồng thời, Liên minh thúc đẩy đối thoại đa bên, tham gia góp ý chính sách, hướng tới những giải pháp dài hạn cho môi trường số tại Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Liên minh Niềm tin Số kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và các cá nhân quan tâm cùng tham gia, chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn và đáng tin cậy; đồng hành trong các chiến dịch xã hội; kết nối, chia sẻ nguồn lực và sáng kiến vì lợi ích cộng đồng.

Với thông điệp “Không ai bị bỏ lại một mình”, Liên minh Niềm tin Số kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm tựa vững chắc để không gian mạng thực sự là nơi an toàn cho kết nối, học tập và phát triển. Việc tham gia Liên minh hôm nay không chỉ là cam kết trách nhiệm, mà còn là hành động thiết thực góp phần xây dựng niềm tin cho hiện tại và tương lai số của Việt Nam.