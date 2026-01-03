Thủ đoạn tinh vi của đường dây làm pháo lậu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Để qua mắt cơ quan chức năng, quá trình nhập tiền chất, Nguyễn Phú Đại đều đăng ký vào mục đích sản xuất phân bón. Sau khi nhập tiền chất, đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải và rao bán cho số đối tượng có nhu cầu.

Sáng 3/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

images2075375-cv.jpg
images2075376-r6i.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện một đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo với số lượng rất lớn, khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Phú Đại (SN 1996, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội). Đại là đối tượng chuyên sản xuất, cung cấp, phân phối thuốc pháo (thuốc phóng, nhân quả pháo) và tiền chất, nguyên liệu như: Hạt tạo màu, lưu huỳnh, KClO4,… để phục vụ việc sản xuất, chế tạo pháo nổ cho nhiều đối tượng trong cả nước.

Tại Nghệ An, bước đầu làm rõ 11 đối tượng mua tiền chất, nguyên liệu và thuốc pháo từ Nguyễn Phú Đại để chế tạo, sản xuất pháo nổ.

images2075377-uio.jpg
Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Phú Đại.

Đáng nói, để qua mắt cơ quan chức năng, quá trình nhập tiền chất, Nguyễn Phú Đại đều đăng ký vào mục đích sản xuất phân bón. Sau khi nhập tiền chất, đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải và rao bán cho số đối tượng có nhu cầu. Những đối tượng được Đại đồng ý giao dịch phải mua với số lượng lớn hoặc là khách hàng có sự quen biết từ trước.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 22 - 28/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Đại Đồng đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, Công an một số xã thuộc tỉnh Nghệ An và TP Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 13 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ. Tang vật thu giữ hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất cùng nhiều đồ vật liên quan.

images2075385-t7uo.jpg
images2075372-ti.jpg
Tang vật vụ án.

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

Thu Hiền
