Pháp luật

Google News

Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá 3 vụ sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo nổ

Thanh Hà
TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa đấu tranh bắt giữ liên tiếp 3 vụ sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ các loại, thu giữ hơn 200 kg pháo nổ.

phao.jpg
Số lượng lớn pháo nổ bị thu giữ.

Ngày 15/12, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tập trung lực lượng, tăng cường rà soát, phát hiện và bắt giữ liên tiếp 3 vụ việc liên quan đến hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ các loại.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tạm giữ Trịnh Văn Thăng (SN 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1990, trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép.

Qua điều tra xác định, Thăng đặt mua pháo nổ thông qua mạng xã hội Facebook của Tươi, sau đó thuê dịch vụ chuyển phát hàng hóa để vận chuyển về Hà Nội. Khi có hàng, Thăng tìm kiếm khách để bán lại nhằm kiếm lời. Tang vật thu giữ trong vụ việc này khoảng 109,9 kg pháo các loại.

phao-2.jpg
Đối tượng làm việc với cơ quan Công an.

Trong một vụ việc khác, Vũ Thị Luân (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) đặt mua pháo nổ của Nguyễn Quang Đoàn (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) để bán cho Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1994, trú tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ). Sau khi nhận hàng, Tuấn tiếp tục liên hệ tiêu thụ cho các đối tượng khác để kiếm lời. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 58 kg pháo nổ dạng dây.

Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội còn phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Phúc (SN 1989, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán pháo nổ trái phép. Đối tượng này đã mua nhiều công cụ, hóa chất để tự chế tạo pháo nổ, sau đó đem bán ra thị trường. Tang vật thu giữ gồm hơn 49 kg pháo nổ, cùng nhiều phương tiện, công cụ và hóa chất dùng để sản xuất pháo tự chế.

phao-1-5447.jpg
phao-3.jpg

Theo Công an TP Hà Nội, phương thức hoạt động của các đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép ngày càng đa dạng, tinh vi. Nếu như trước đây chủ yếu là thu mua pháo lậu từ nước ngoài đưa về tiêu thụ trong nước, thì nay xuất hiện xu hướng tổ chức sản xuất ngay trong nội địa, sử dụng dịch vụ vận chuyển để giao hàng trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, việc mua bán, giao dịch thường được thực hiện qua không gian mạng, các đối tượng hầu như không gặp mặt trực tiếp, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao nhận thức pháp luật, nói không với sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ trái phép; không vì lợi ích trước mắt hay thú vui nhất thời mà vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và xã hội.

Thanh Hà
