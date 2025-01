Bản tin Hình sự: 6 đối tượng bị tạm giữ vì đốt pháo hoa, nhảy múa trên quốc lộ mừng sinh nhật

TPO - TIN NÓNG ngày 11/1: Bắt chủ nhà hàng môi giới nhân viên nữ bán dâm cho khách; Nữ kế toán rút ruột hơn 700 triệu đồng, 'nướng' vào cờ bạc; Kê biên 40 bất động sản, tạm giữ 50 tỷ đồng trong vụ Công ty Trung Hậu 68...

Công an tỉnh Bình Dương phát hiện cơ sở cai nghiện ma túy ở ấp Gia Biện (xã An Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”. Ngoài ra, cơ quan Công an còn nhận được đơn tố giác cán bộ, lãnh đạo cơ sở có hành vi “Tham ô tài sản” thông qua bán tài sản của cơ sở không đúng quy định. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, trách nhiệm rõ ràng và hoạt động khép kín, chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với cơ quan chức năng nếu bị phát hiện.

Công an quận 1 (TPHCM) kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Cao Bá Quát (phường Bến Nghé) và phát hiện 2 cô gái bán dâm cho 2 vị khách người nước ngoài. 2 cô gái khai là nhân viên nhà hàng Lotita trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé) và được chủ nhà hàng môi giới bán dâm cho khách. Cơ sở này cho phép nhân viên nữ bán dâm cho khách ngay tại nhà hàng hoặc ra ngoài thuê phòng khách sạn nếu khách có nhu cầu “vui vẻ” với giá 5 triệu đồng/2 giờ (nữ nhân viên hưởng 3 triệu đồng), qua đêm 8 triệu đồng (nữ nhân viên hưởng 5-6 triệu đồng).

TAND tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Đào Thị Thảo (SN 1993, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, Thảo là kế toán kiêm thủ quỹ cửa hàng chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng ở thị trấn Tân Kỳ. Để có tiền đánh bạc trên mạng, Thảo lấy danh nghĩa kế toán, thủ quỹ, gọi điện cho các khách hàng nợ tiền, thúc giục họ thanh toán. Số tiền khách thanh toán, Thảo chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc thông qua một người khác. Với thủ đoạn trên, Thảo đã “rút ruột” của cửa hàng hơn 700 triệu đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, do được “tạo điều kiện” từ nhóm bị can là cựu lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 – 7/2023, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 của bị can Lê Quang Bình đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát. Tuy nhiên, công ty chỉ cung cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3, số còn lại hơn 3,7 triệu m3 ông Bình chỉ đạo bán ra ngoài thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng. Số tiền trên, Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 đã chỉ đạo "rửa tiền" phục vụ mua xe sang, nhà đất. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 50 tỷ đồng, kê biên 40 bất động sản đảm bảo công tác thi hành án.

Tối 9/1, Lê Thanh Khoa (SN 1990, trú tại thị xã Cai Lậy) tổ chức sinh nhật tại quán phở ven Quốc lộ 1A thuộc phường Nhị Mỹ (thị xã Cai Lậy, Tiền Giang). Khoa mời hơn 100 người thân và bạn bè trong và ngoài tỉnh đến dự. Trong khi tổ chức tiệc, Khoa có mở dàn nhạc âm thanh lớn để ca hát, nhảy múa trong khuôn viên nhà. Đến 22h cùng ngày, nhóm này lấy 5 hộp pháo hoa để trên dải phân cách Quốc lộ 1A đốt, gọi là “giúp vui” cho buổi tiệc. Khi pháo hoa nổ, có khoảng 20 người chạy ra nhảy múa, quay phim và chụp ảnh, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn làm rõ một số người dân mua phim có nội dung khiêu dâm, đồi truỵ từ đối tượng Vũ Tiến Hoàng (SN 1993, trú tại tỉnh Lào Cai). Theo đó, người mua sử dụng tài khoản email cá nhân truy cập vào đường dẫn của Hoàng gửi để xem những loại phim này. Hoàng khai nhận đã đăng bài lên các nhóm trên mạng xã hội với nội dung có kho phim chất lượng cao như phim chiếu rạp, phim dài tập, phim hoạt hình…. sau đó thu thập phim khiêu dâm, đồi trụy và chia sẻ cho người có nhu cầu với giá 15-20 nghìn đồng/ tháng.