Điều tra đường dây tội phạm liên quan nhóm tội danh tham nhũng tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương

TPO - Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện dấu hiệu của tội phạm “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Ngày 11/1, đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin, quá trình điều tra xác minh, Công an xác định các vi phạm pháp luật tại cơ sở cai nghiện ma túy ở ấp Gia Biện (xã An Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) có dấu hiệu phạm vào các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này còn nhận được đơn tố giác cán bộ, lãnh đạo cơ sở có hành vi “Tham ô tài sản” thông qua bán tài sản của cơ sở không đúng quy định.

Theo cơ quan công an, các đối tượng tại cơ sở trên hoạt động có tổ chức, sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, trách nhiệm rõ ràng và hoạt động khép kín, chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với cơ quan chức năng nếu bị phát hiện. Ngoài các cán bộ quản lý vi phạm đã bị phát hiện, bắt giữ, qua thông tin điều tra ban đầu xác định vụ việc còn có liên quan đến một số cán bộ khác tại cơ sở cai nghiện lợi dụng công việc, chức vụ được phân công trong quản lý học viên cai nghiện ma túy để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu lợi bất chính.

Nhận thấy, đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, liên quan đến tham nhũng, tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả tổ chức cai nghiện của học viên, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, do đó Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra làm rõ, củng cố tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của từng đối tượng và cán bộ có liên quan đến vụ án theo từng nhóm tội danh nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện tại Cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ một số đối tượng có liên quan song do đang trong quá trình điều tra nên thông tin cụ thể chưa được công bố.