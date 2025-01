Biết tin ông chủ 'sa cơ', kẻ làm thuê liền trộm hàng chục cây gỗ Giáng Hương

TPO - Huỳnh Võ Ngọc Tuấn được thuê để trông coi khu đất trồng khoảng 200 cây gỗ Giáng Hương tại TP. Phan Thiết, (tỉnh Bình Thuận). Sau khi biết tin ông chủ phải chấp hành án, đối tượng nảy sinh lòng tham, nói số gỗ trên là của bản thân để nhờ bạn bè đến nhổ đi 26 cây gỗ Giáng Hương.

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) thông tin, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Võ Ngọc Tuấn (47 tuổi, trú phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ, vào cuối năm 2023, anh N.T.H. (trú TP. Phan Thiết) đến Công an phường Phú Hài để trình báo về việc bị kẻ gian nhổ trộm 26 cây gỗ Giáng Hương, ước tính thiệt hại khoảng 11 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Phú Hài, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã vào cuộc truy xét và xác định Tuấn chính là đối tượng gây án nên đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, bản thân được ông T. (bố của anh H.) thuê để trông coi khu đất trồng khoảng 200 cây gỗ Giáng Hương tại phường Phú Hài, TP. Phan Thiết. Sau khi biết được ông T. phải chấp hành án, Tuấn đã nảy sinh lòng tham. Đối tượng đưa ra thông tin số gỗ trên là của bản thân để nhờ bạn bè đến hỗ trợ và lấy đi 26 cây gỗ Giáng Hương của nạn nhân.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã khởi tố vụ án hình sự. Sau đó, nhiều lần triệu tập Tuấn lên làm việc nhưng đối tượng này lại không chấp hành.

Theo Công an TP. Phan Thiết, Tuấn là đối tượng không có việc làm ổn định, thường xuyên sử dụng ma túy rồi gây mất an ninh trật tự. Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Tuấn để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.