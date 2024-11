Bắt tạm giam 2 tài xế xe đầu kéo rượt đuổi nhau trên cao tốc

TPO - Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (tỉnh Long An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tài xế Phương Hồ Nhật Linh và Lưu Công Thành về hành vi gây rối trật tự công cộng khi điều khiển ôtô tải chèn ép, rượt đuổi nhau trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.