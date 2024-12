Diễn biến mới liên quan vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố thêm 6 bị can là cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, ngày 28/12, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can gồm: Phạm Hồng Dương (SN 1981, ở Nam Định), Trưởng Văn phòng; Phạm Ngọc Hoàng (SN 1989, ở Hà Tĩnh), Trưởng Ban Media; Nguyễn Văn Bình (SN 1990, ở Hà Nội), phóng viên; Nguyễn Đức Anh (SN 1996, ở Nghệ An), phóng viên; Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988, ở Phú Thọ), phóng viên và Trần Thị Thúy (SN 1981, Nam Định), nhân viên kế toán, bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt giam và ngăn chặn đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Theo cơ quan điều tra, kể từ năm 2020, chương trình "Cây chổi vàng" được ông Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập tạp chí - chỉ đạo thành lập với mục đích danh nghĩa hỗ trợ công nhân vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, chương trình này bị biến tướng thành công cụ cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng đã lợi dụng chương trình để đe dọa cá nhân, doanh nghiệp bằng việc nắm bắt sai phạm, yêu cầu "tài trợ" nhằm tránh việc bị đưa tin tiêu cực. Số tiền cưỡng đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng và được chia chác nội bộ.

Trước đó, ngày 1/10, ông Đồng Xuân Thụ cùng các phó tổng biên tập, trưởng ban, và phóng viên đã bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc chỉ đạo hoạt động cưỡng đoạt tài sản. Tính đến nay, tổng cộng 23 bị can liên quan đến Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã bị khởi tố. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật.