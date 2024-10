Tạm giam Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị cùng 7 cán bộ, phóng viên

TPO - Ông Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, cùng 7 cán bộ, phóng viên dưới quyền đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trong số những người bị khởi tố có 7 cấp dưới của ông Thụ, bao gồm: Phó tổng biên tập Nguyễn Thị Ánh Hồng (47 tuổi), Trưởng ban Kinh tế Môi trường Bùi Văn Toàn (44 tuổi), kế toán Cao Thị Thu Hường (35 tuổi) cùng 4 phóng viên: Nguyễn Ngọc Tuyên (44 tuổi), Nguyễn Tất Triển (46 tuổi), Đặng Văn Phục (38 tuổi) và Vũ Đức Lân (43 tuổi).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã gửi văn bản đến Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, cơ quan chủ quản của Tạp chí Môi trường và Đô thị, yêu cầu ngừng hoạt động của tạp chí này.

Văn bản nêu rõ, sau khi nhận được thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình về việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người khẩn cấp và Lệnh khám xét đối với ông Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị cùng các nhân sự liên quan, Bộ TT&TT đã chỉ đạo Cục Báo chí phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) làm việc với đại diện Hiệp hội.