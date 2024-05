Bắt giam Phó phòng y tế Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TPO - Ông Nguyễn Đình Đại, Phó trưởng phòng y tế Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, do có liên quan vụ 3 học viên tại cơ sở này tử vong.

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Đại, Phó trưởng phòng y tế Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Đại bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan vụ 3 học viên tại cơ sở này tử vong hồi tháng 2/2024.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 9/2, anh T.T.L. (28 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc), T.X.A. và N.V.D. (36 tuổi, trú TP. Vũng Tàu) rủ nhau nghiền thuốc ho thành bột đổ vào nước ngọt để uống.

Đến sáng hôm sau (10/2), cả 3 có biểu hiện nôn ói, đau đầu nên nhân viên phòng y tế của cơ sở đến khám bệnh, truyền nước.

Đến hơn 21h cùng ngày, anh A. có biểu hiện co giật nên nhân viên chuyển nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hai người còn lại cũng có biểu hiện tương tự và được chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Đến ngày 11/2, anh L. và D. tử vong tại bệnh viện.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định loại thuốc ho mà 3 nạn nhân pha với nước ngọt để uống là thuốc ho long đờm. Khi các nạn nhân uống thuốc số lượng quá nhiều sẽ xảy ra tình trạng phù phổi dẫn đến tử vong.

Liên quan đến việc bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Đại, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành công văn số 6315/UBND-VP, yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương ổn định tâm lý, tinh thần làm việc của viên chức, người lao động tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục duy trì các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai, nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định của cơ sở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hay cố ý vi phạm.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học viên, như các chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi phù hợp đúng theo quy định; chế độ chăm sóc chữa bệnh, lao động trị liệu, hoạt động vui chơi, giải trí trong học viên; công khai minh bạch các quy định về khen thưởng, kỷ luật học viên. Tăng cường công tác tuyên dương, khen thưởng nhằm tạo động lực để học viên phấn đấu rèn luyện, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự của cơ sở.

Trên cơ sở kế hoạch phối hợp với các lực lượng hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ đạo rà soát kế hoạch phối hợp tổ chức ký kết với Công an xã Hòa Hiệp, Công an huyện Xuyên Mộc, Ban chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Ban chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc, Tòa án, Viện kiểm soát, Phòng Giáo dục Đào tạo, Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã... trên địa bàn Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trú đóng và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy).

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang quản lý 1.185 học viên. Trong đó có 897 học viên cai nghiện bắt buộc, 55 học viên cai nghiện ma túy tự nguyện. Số lượng viên chức, người lao động đang làm việc tại đây là 130 người.

Trước đó, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xuống Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cùng với Ban Giám đốc cơ sở động viên viên chức, người lao động an tâm công tác, tiếp tục đảm bảo vị trí, giữ vững tinh thần làm việc; tuyệt đối không hoang mang, dao động để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại cơ sở.