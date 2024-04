Ngoan cố khai thác cát trái phép quy mô lớn, một người đàn ông tại Bình Thuận bị bắt giam

TPO - Dù đã 6 lần bị xử phạt hành chính, ông Nguyễn Hữu Chính vẫn tiếp tục khai thác cát trái phép nên đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Công an CSĐT Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chính (trú tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất.

Theo thông tin ban đầu, tiếp nhận tin báo về tội phạm của UBND xã Sơn Mỹ, các cơ quan chức năng huyện Hàm Tân tiến hành kiểm tra vào các ngày 27/2, 4/3, 6/3 và ghi nhận tại bãi chứa cát của ông Nguyễn Hữu Chính rộng chừng 1,5 ha, có khoảng 2.975 m3 cát đang tập kết.

Từ bãi tập kết này, ông Chính mở đường vận chuyển nối vào các điểm khai thác cát trái phép tại các khu đất trồng cây keo, điều phía bên trong. Kiểm tra các khu đất cách bãi tập kết khoảng gần 2km, lực lượng chức năng phát hiện có 6 vị trí mới bị tác động khai thác cát trái phép trong khoảng thời gian gần đây. Tổ Công tác do Công an huyện Hàm Tân chủ trì kiểm tra, đo đạc, khám nghiệm hiện trường và xác định mỗi điểm khai thác có diện tích từ 200m2 đến hơn 5.000m2.

Trước đó, từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2022, ông Nguyễn Hữu Chính đã bị các cơ quan chức năng huyện Hàm Tân xử phạt vi phạm hành chính 6 lần về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, ông Chính vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trái phép này.