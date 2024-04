Khởi tố hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

TPO - Hiệu trưởng và nguyên hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cùng 2 bị can khác bị khởi tố, điều tra về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Chiều 1/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng (CĐ) Y tế Quảng Nam, ông Nguyễn Ba (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng trường), để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, kế toán của nhà trường và một giám đốc doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến vụ việc này. Các bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tháng 4/2023 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam xem xét kết luận kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Theo kết luận, Đảng ủy Trường CĐ Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của nhà trường.

Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy trường đã gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng ủy.

UBKT Tỉnh ủy cũng xác định khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Ba, Bí thư Đảng ủy Trường CĐ Y tế Quảng Nam (nhiệm kỳ 2015 - 2020), nguyên Hiệu trưởng, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trường CĐ Y tế Quảng Nam; và ông Huỳnh Tấn Tuấn, Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa thuộc nhà trường.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Đón, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Kế toán trưởng, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện đa khoa Trường CĐ Y tế Quảng Nam (giai đoạn 2016-2018), Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ trường (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Bí thư Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính (nhiệm kỳ 2020-2022) cũng có những khuyết điểm, vi phạm.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Trường CĐ Y tế Quảng Nam (nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025). Kỷ luật khiển trách đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn. Riêng ông Nguyễn Ba và ông Nguyễn Đức Đón bị kỷ luật cảnh cáo…

Tháng 12/2023, các cán bộ, giảng viên Trường CĐ Y tế Quảng Nam thông báo quyết định ngừng việc tập thể do bị nợ lương kéo dài. Tổng số tiền nợ lương 6 tháng của 114 người lao động là hơn 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị này còn bị chậm đóng bảo hiểm nhiều tháng. Tỉnh Quảng Nam sau đó đã cấp hơn 5,8 tỷ đồng để nhà trường chi trả lương cho cán bộ, giảng viên và người lao động.

