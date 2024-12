Công an Bình Dương nói về việc khởi tố các công ty bất động sản và quyền lợi của bị hại

TPO - Thông tin với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, khi chủ đầu tư dự án bất động sản bị khởi tố và dự án được giao cho chủ đầu tư mới thì các giao dịch chuyển nhượng sau đó độc lập. Do đó, cơ quan chức năng không có quyền can thiệp hoặc buộc chủ đầu tư phải giải quyết cho các khách hàng là bị hại trước đó.