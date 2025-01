Kê biên 40 bất động sản, tạm giữ 50 tỷ đồng trong vụ Công ty Trung Hậu 68

TPO - Với 294 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ khai thác cát, Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 đã chỉ đạo "rửa tiền" phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân như mua nhiều xe sang, nhà đất. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 50 tỷ đồng, kê biên 40 bất động sản đảm bảo công tác thi hành án.

Dùng tiền thu lợi bất chính mua bất động sản, xe sang

Trong cáo trạng vừa ban hành, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, do được “tạo điều kiện” từ nhóm bị can là cựu lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 – 7/2023, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 của bị can Lê Quang Bình đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát. Tuy nhiên, công ty chỉ cung cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3, số còn lại hơn 3,7 triệu m3 ông Bình chỉ đạo bán ra ngoài thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan truy tố còn cáo buộc nhằm che giấu số tiền hưởng lợi bất chính 170 tỷ đồng từ hoạt động khai thác cát trái phép, bị can Lê Quang Bình đã chỉ đạo bị can Hoàng Hải Thụy, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68, nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua "cò cát" bằng tiền mặt. Để hợp thức nguồn gốc cát do công ty khai thác bán trái phép, ông Bình đã mua Công ty CP MêKông Tháp Mười rồi giao cho hai người khác làm Giám đốc và Phó giám đốc.

Theo cơ quan truy tố, nhóm ông Bình sử dụng pháp nhân của công ty này để ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng. Hành vi nêu trên của ông Bình và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao quy kết là "nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép".

Ngoài ra, Viện kiểm sát còn cáo buộc Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền bán cát khai thác trái phép, chuyển lòng vòng, cuối cùng mới tới tay ông Bình hoặc được chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Theo cáo trạng, ông Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng thông qua các tài khoản do ông này mượn của nhiều người khác. Từ yêu cầu của Lê Quang Bình, ông Thụy chuyển khoản số tiền này cho các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68.

Khi tiền được chuyển về tài khoản của các cá nhân này, Lê Quang Bình chỉ đạo rút tiền mặt hoặc chuyển tiền đến các tài khoản khác để sử dụng.

Cụ thể, ông Bình dùng một phần tiền thu lợi bất chính giao cho cháu và anh trai đứng tên, ký hợp đồng đặt cọc mua 6 bất động sản. Các bất động sản đã đặt cọc hoặc thanh toán được 38 tỷ đồng, còn nợ lại một phần (trong đó, có nhà và đất ở số 513, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM, chủ sở hữu bán giá 12,2 tỷ đồng, ông Bình đã đặt cọc 7,2 tỷ đồng; mua một căn nhà và thửa đất khác cũng ở quận 7 được bán với giá 17 tỷ đồng, đã đặt cọc 7,2 tỷ đồng; căn nhà và đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mua với giá 70 tỷ đồng, đã đặt cọc gần 18 tỷ…).

Ông Bình cũng chỉ đạo nhân viên dùng hơn 9,1 tỷ đồng để trả gốc, lãi cho ngân hàng tiền mua 8 chiếc ô tô, đa phần thuộc dòng xe sang như: Mercedes S450L, Mercedes G63, Lexus ES250…

Chi 18,8 tỷ đồng để trả nợ, gần 40 tỷ phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát...

Kê biên 40 bất động sản, tạm giữ hơn 50 tỷ đồng

Mặc dù thu lợi bất chính 294 tỷ đồng nhưng đến nay, ông Lê Quang Bình mới nộp lại 5,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên 7 bất động sản của bị can liên quan là Hoàng Hải Thụy; 33 bất động sản của bị can Phạm Quốc Văn; 21 ô tô các loại; phong tỏa 6 tài khoản của các bị can để bảo đảm thi hành án.

Về vật chứng, cơ quan điều tra tạm giữ 46 phương tiện (gồm 31 sà lan và 15 xáng cạp); hơn 19.467 m3 cát. Hiện 46 phương tiện được cơ quan điều tra tạm giao cho người quản lý hợp pháp bảo quản.

Ngoài ra, quá trình khám xét, Cơ quan điều tra còn thu giữ một số máy tính, đầu thu camera, một số thiết bị điện tử.

Về tiền, hơn 50,4 tỷ đồng và 70.000 USD đang được tạm giữ tại Tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an do các gia đình bị can tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả.