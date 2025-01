Bản tin Hình sự: Một bác sĩ bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhân tại phòng khám riêng

TPO - TIN NÓNG ngày 9/1: Ông Trần Đình Triển có 12 luật sư bào chữa; Cảnh sát nổ súng khống chế xe ô tô chở chủ tịch xã cùng 34 bánh heroin; Nữ sinh cuồng ghen đâm bạn trai tử vong lĩnh án chung thân...

Công an Nghệ An đang mở rộng điều tra, lấy lời khai nghi phạm trong đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Đoạn video người dân quay lại thời điểm công an mật phục, yêu cầu dừng ôtô bán tải có ông Mùa Bá Vừ - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn và một người đàn ông để kiểm tra hành chính vì nghi chở hàng cấm. Tuy nhiên, hai người này không dừng mà định tăng ga bỏ chạy. Lực lượng công an bắn liên tiếp nhiều phát súng chỉ thiên, siết vòng vây, chặn bắt thành công. Tại hiện trường, công an thu giữ 34 bánh heroin bên ngoài bọc túi nylon và vỏ gói trà khô.

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đang điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ và 3 tài xế xe ôm truyền thống cầm gậy gộc, dao… rượt, đuổi đánh nhau gây náo loạn trên đường. Theo đó, khoảng 9h40 ngày 9/1, tài xế xe ôm công nghệ đi đến trước cổng Bệnh viện quận Bình Thạnh, đường Lê Văn Duyệt (phường 1, quận Bình Thạnh) để đón khách. Do xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe ôm truyền thống dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, tài xế xe ôm công nghệ cầm dao, mũ bảo hiểm và 3 tài xế xe ôm truyền thống cầm gậy tre dài khoảng 1m lao vào ẩu đả khiến người dân hoảng vía.

TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khánh Linh (SN 2004, sinh viên trường đại học ở Hà Nội) án chung thân về tội "Giết người". Linh bị cáo buộc do ghen tuông đã dùng dao sát hại người yêu mình là anh C. (SN 2004). Tại tòa, nữ sinh thừa nhận hành vi phạm tội và nhiều lần không kiềm chế được bản thân, bật khóc nói "con xin lỗi hai bác, con xin lỗi gia đình". Linh cho hay bản thân có tiền sử bệnh động kinh và vẫn đang trong quá trình điều trị. Vì vậy, khi cầm dao đâm về phía người yêu, Linh không ý thức được hành vi của mình và "lúc nhận ra đã quá muộn".

TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đình Triển về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, có 12 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trần Đình Triển. Ông Triển bị cáo buộc đã soạn thảo đăng tải 3 bài viết trên trang Facebook "Trần Đình Triển" có nội dung không đúng, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống tòa án và cá nhân lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao; việc làm này cũng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) kiểm tra hành chính khách sạn trên địa bàn phường Kim Mã, phát hiện, bắt quả tang đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm với giá 2,5 triệu đồng. Đấu tranh khai thác, Công an quận Ba Đình phối hợp với Công an xã Thới Tam Thôn (Hóc Môn, TPHCM) làm rõ và tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1985, trú tại xã Thới Tam Thôn) là đối tượng môi giới mại dâm cho đôi nam nữ trên. Theo đó, Thương quen biết một số gái bán dâm và được "kéo" vào nhóm Zalo “Hanoi bay nhu sóc”. Khi có khách mua dâm, Thương sẽ nhắn giá tiền và khu vực bán dâm để thu tiền môi giới.

Ngày 9/1, theo nguồn tin của PLO, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiến (ngụ huyện Định Quán) là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Định Quán để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo thông tin ban đầu, chị P.T.H (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán) đến cơ quan công an tố cáo bị bác sĩ Chiến xâm hại tại phòng khám riêng ở nhà. Chị H. trình bày, trong quá trình khám, nam bác sĩ này đã có hành vi khống chế, cưỡng ép để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi xong, bác sĩ Chiến mới để chị H. về nhà.