Bản tin Hình sự: Triệt phá đường dây tín dụng đen trăm tỷ chuyên cho tiểu thương vay tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 6/1: Bị phạt vì lái xe cứu thương 'đi bão'; Nhân viên ngân hàng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Bắt khẩn cấp tài xế công nghệ hành hung, ném pháo nổ đe dọa shipper...

Đêm 5/1, tại đường Nghiêm Xuân Yêm (Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT Đường bộ số 14 phát hiện xe ô tô BKS 30E-741.XX, dán biểu tượng xe cứu thương và gắn, phát thiết bị ưu tiên, nhưng lại chở cổ động viên đi cổ vũ bóng đá. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người điều khiển là anh L.T.H (SN 1991, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Anh H. không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn hơn một tháng. Kết quả đo nồng độ cồn anh H. phát hiện vi phạm cồn ở mức 0,514 mg/L. Với các lỗi vi phạm trên, anh H. bị xử phạt hơn 60 triệu đồng.

Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã bắt giữ Phan Kim Lâm (52 tuổi, thường trú xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Lâm gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khu phố 5, phường Bình Tân, thị xã La Gi). Lực lượng công an đã tiến hành trích xuất camera, xác định hướng di chuyển và tổ chức truy bắt đối tượng trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Qua xác minh, Lâm từng có 4 tiền án liên quan đến cướp giật và trộm cắp tài sản.

Ngày 6/1, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ ‘đại án’ đăng kiểm, xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN), 11 Trung tâm đăng kiểm tại TPHCM và 3 Trung tâm đăng kiểm tại Sóc Trăng, Bến Tre và Long An. Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, có 3 bị cáo đang được tại ngoại có đơn xin xét xử vắng mặt. Một số luật sư cũng vắng mặt tại phiên tòa. HĐXX đề nghị đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM tham gia phiên tòa có ý kiến về vấn đề này. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm, HĐXX đã chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát và cho phiên tòa tiếp tục...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Mộng (SN 1993, trú thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Năm 2018, bà K.T.S.P. (ngụ huyện Trà Cú, Trà Vinh) thông qua giải quyết hồ sơ vay tiền đã quen biết Mộng - thời điểm này là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn. Do bà P. cần vay 5 tỷ đồng để trả nợ nên đã nói cho Mộng biết. Lúc này, Mộng nói bà P. phải cho Mộng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới vay được số tiền trên, tin tưởng nên bà P. làm theo. Làm thủ tục xong, Mộng dùng giấy tờ trên thế chấp ngân hàng vay gần 4 tỷ đồng và sử dụng để trả nợ.

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Tùng Giang (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ông Giang là tài xế công nghệ có hành vi đánh mẻ răng và dùng pháo nổ đe dọa tài xế giao hàng (shipper) mà báo Tiền Phong đã phản ánh. Nguyên nhân vụ việc do Giang điều khiển xe lưu thông trong hẻm trên đường Thống Nhất (phường 15, quận Gò Vấp) thì xảy ra va chạm với shipper N.T.L (SN 2003, ngụ quận 12) dẫn đến cự cãi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá, ghi số lô đề với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Đối tượng tổ chức và điều hành đường dây này là Trần Tuấn Vũ (SN 1991, trú ở thôn Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) cùng vợ là Võ Thị Kim Thảo (SN 1995, trú ở thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa). Vợ chồng Vũ điều hành một số “đàn em” cho vay lãi nặng. Hầu hết “khách hàng” trong đường dây “tín dụng đen” này là những tiểu thương ở chợ Hạnh Lâm và một số người dân vấp phải khó khăn trong đời sống.