Bản tin Hình sự: Phát hiện thi thể nữ công nhân trong căn nhà hoang trên núi

TPO - TIN NÓNG ngày 3/1: Công an khám xét nhà đại gia nghìn tỷ ở Nghệ An; Khởi tố vụ đánh ghen, lột quần áo nữ nhân viên ngân hàng ở Cần Thơ; Mạo danh phó giám đốc vào phòng bệnh yêu cầu người nhà bệnh nhân đưa tiền để truyền máu, cho thuốc bổ...

Trưa 3/1, lực lượng công an có mặt tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, ở số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Người dân địa phương cho biết, lực lượng công an có mặt từ khoảng 10h30 cùng ngày để kiểm tra, khám xét. Nhiều xe ô tô biển xanh và biển trắng đỗ trước ngôi nhà... Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nổi tiếng ở Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiều năm liên tiếp là doanh nghiệp nộp thuế nhiều top đầu ở tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã nợ thuế lớn.

Công an quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các tội “cố ý gây thương tích”, ‘làm nhục người khác” và “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ đánh ghen xảy ra trên địa bàn. Theo đó, tối ngày 1/1, Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận tin báo của chị N.N.N (ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) về việc chị bị H.N.B.T (ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Cần Thơ) dùng nón bảo hiểm, tay chân đánh liên tiếp vào đầu, mắt và xé áo, quần. Vụ việc còn có sự tham gia của N.T. N.Q (em gái T.), Q. cũng dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu chị N.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Hoàng Thị Đào (SN 1992, trú tại Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đào bán khăn mặt, khăn tắm, đũa, thảm, máy sấy tóc... trên Facebook và giao hàng qua công ty vận chuyển. Do kinh doanh thua lỗ và cần tiền chi tiêu, Đào nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các công ty vận chuyển bằng cách “lập khống” danh sách khách hàng, gửi cho doanh nghiệp. Công ty vận chuyển đã chuyển cho Đào số tiền ứng trước nhưng do đơn hàng không có thật nên bị trả về. Đào nhận lại hàng mà không trả tiền đã ứng trước của doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của 4 công ty vận chuyển.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Vương Anh Hiếu (20 tuổi, trú tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Do mâu thuẫn cá nhân với T.N.K (26 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc), sau khi nhậu say, Hiếu mang theo 1 khẩu súng ngắn có 6 viên đạn trong ổ và lấy 1 cây mác tự chế cầm trên tay, điều khiển xe mô tô đến trước nhà K. Đến sân nhà, Hiếu nổ 4 phát đạn về phía T.N.K nhưng không trúng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã nhờ cơ quan công an hỗ trợ, điều tra tìm đối tượng tự xưng là phó giám đốc của bệnh viện lừa đảo tại bệnh viện. Trước đó, chiều 1/1, một người đàn ông đeo khẩu trang tự ý vào phòng bệnh của khoa Lão, tiếp cận một số người nhà bệnh nhân và tự xưng là phó giám đốc của bệnh viện, yêu cầu người nhà bệnh nhân đưa tiền để truyền dịch, truyền máu và cho thuốc bổ. Một trường hợp người nhà bệnh nhân đã tin tưởng đưa cho đối tượng 1 triệu đồng. Trước đó, một đối tượng tương đối giống đối tượng trên cũng vào khoa Lão, giả danh bác sĩ để lừa bệnh nhân và người nhà nhưng không thành công.

Người dân địa phương phát hiện một chiếc xe máy tay ga để bên ngoài căn nhà hoang trên núi Châu Thới, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nghi có điều bất thường, họ đã vào kiểm tra và bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ trong tư thế treo cổ. Công an TP Dĩ An có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là chị T.T.L (34 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện đang là công nhân tại một công ty trên địa bàn. Anh T. (31 tuổi, quê Nghệ An, chồng nạn nhân) cho biết, chị L. không có biểu hiện bất thường trong thời gian gần đây.