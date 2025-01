Truy tố đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn

TPO - Sau khi nhậu say, Nguyễn Vương Anh Hiếu mang theo 1 khẩu súng ngắn (dạng súng colt) có 6 viên đạn trong ổ, cất giấu trong túi quần và lấy 1 cây mác tự chế điều khiển xe mô tô chạy đến nhà của T.N.K. để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 3/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Vương Anh Hiếu (20 tuổi, trú tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, do có mâu thuẫn cá nhân với T.N.K. (26 tuổi, trú tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) nên vào khoảng 23 giờ ngày 14/5/2024, sau khi nhậu say, Nguyễn Vương Anh Hiếu mang theo 1 khẩu súng ngắn, có 6 viên đạn trong ổ chứa đạn, cất giấu trong túi quần và lấy 1 cây mác tự chế cầm trên tay, điều khiển xe mô tô chạy đến dừng trước nhà của T.N.K.

Khi vào đến sân nhà, Hiếu dùng súng bắn 4 phát về phía T.N.K. nhưng không trúng. Sau đó, Hiếu dùng cây mác rượt đuổi T.N.K. chạy vào trong sân nhà, T.N.K. vấp chân ngã xuống đất thì Hiếu cầm cây mác chạy đến chém một cái hướng từ trên xuống trúng vào nền xi măng, chém xong Hiếu cầm cây mác và cây súng đi ra điều khiển xe mô tô chạy thoát.

Đến ngày 20/5/2024, Hiếu đến cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Bắc trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi trên.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, vào khoảng cuối năm 2022, Nguyễn Vương Anh Hiếu đã sử dụng tài khoản facebook “Hiếu Nguyễn” mua 1 khẩu súng trên mạng xã hội facebook với số tiền là 3,5 triệu đồng và được tặng kèm 6 viên đạn. Sau khi nhận súng, Hiếu đã cất giấu tại phòng trọ ở thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc để phòng thân.

Ngày 9/10/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Vương Anh Hiếu về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Điều 304 Bộ luật hình sự hiện hành.