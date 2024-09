Phá đường dây ma túy từ vụ dùng súng gây rối trật tự công cộng

TPO - Từ vụ dùng hàng "nóng" gây rối trật tự công cộng, Công an quận 6 (TPHCM) đã truy xét, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6 bánh heroin, hơn 15kg ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng quân dụng và khởi tố 11 bị can về nhiều tội danh.

Ngày 28/9, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp Công an quận 6 bắt 11 người về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 30/8, Công an quận 6 nhận tin báo về nhóm gây rối trật tự có sử dụng súng quân dụng để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi bắt giữ một số nghi can, cơ quan công an phát hiện những người này có liên quan đến việc mua bán ma túy nên xác lập chuyên án và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM khẩn trương điều tra.

Trong 5 ngày, cảnh sát bắt giữ lần lượt 11 người có liên quan và thu giữ 6 bánh heroin và hơn 15kg ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng quân dụng. Danh tính các bị can chưa được công bố để mở rộng điều tra.

Mới đây, ngày 17/9, Công an quận 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và các đơn vị, địa phương có liên quan đã khám phá chuyên án, triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM và nhiều địa phương khác để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 20kg Methamphetamine, 10kg Ketamin, 42 bánh heroin.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm, triệt để toàn bộ đường dây tội phạm theo đúng phương châm "Không đánh khúc giữa, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu".

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Công an TPHCM đã phát hiện, khám phá 2.430 vụ/6.137 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (tăng 754 vụ so với cùng kỳ), thu giữ hơn 980kg ma túy các loại cùng nhiều súng, đạn và các công cụ phương tiện có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp thuộc Công an TPHCM đã khởi tố 2.076 vụ/4.023 bị can. Với thành tích xuất sắc đã đạt được, ngày 17/9, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an TPHCM. Kết quả điều tra, khám phá các vụ án đã góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào trong nước, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an.