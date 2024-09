Nữ DJ Bé Vi tham gia điều hành đường dây ma túy ở TPHCM

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM cho biết đã triệt phá thành công đường dây ma túy từ Campuchia về TPHCM do Lâm Thành Trung (tự Trung ngọng, SN 2001, ngụ quận 8) cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Bé Vi (DJ Bé Vi, SN 1996, ngụ quận 11), Châu Mỹ Như (SN 1996, ngụ quận Tân Phú) và 17 bị can khác về hành vi “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong đó, Vi là người tình của Trung và cũng là trợ thủ đắc lực trong việc điều hành đường dây ma túy này. Trung sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng, ít khi xuất đầu lộ diện và chỉ điều hành từ xa. Đường dây ma túy của đối tượng này hoạt động tập trung chủ yếu tại quận 4, quận 8, quận Bình Tân, quận Tân Phú…

Đến nay, cơ quan điều tra xác định, Trung lấy ma túy từ Campuchia mang về TPHCM và phân phối cho các đại lý cấp dưới gồm Châu Mỹ Như, Phan Minh Trung (SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh), Phan Minh Hiếu (SN 2000, ngụ quận 8, em ruột của Trung), Nguyễn Lưu Đức Hòa (SN 1998) và Mai Lê Chí Hiếu (SN 1995, cùng ngụ quận 8) với số lượng từ vài kg đến hàng chục kg.

Tiếp đến, các đại lý cấp dưới này lôi kéo, dụ dỗ người lao động nghèo, người bán nước ở lề đường, xe ôm… để đi giao ma túy cho các chân rết khác hoặc các con nghiện để kiếm lời.

Sau khi làm rõ phương thức hoạt động, Ban chuyên án thành lập 13 tổ công tác đồng loạt xuất quân bắt giữ Châu Mỹ Như và các đối tượng liên quan. Tại căn hộ của đối tượng Như ở quận Tân Phú, lực lượng chức năng thu giữ gần 14kg ma túy các loại, trong đó có khoảng 5.000 bịch “nước vui”, thuốc lắc và ketamin... Mỗi bịch “nước vui” có trọng lượng 2,3-2,5g và được các đối tượng bán ra thị trường với giá từ 2,2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Theo công an, các đối tượng trong vụ án này còn rất trẻ nhưng lười lao động, xuất phát từ lòng tham, muốn có nhiều tiền nên đã bị những kẻ chủ mưu cầm đầu lôi kéo vào con đường phạm pháp. Ngoài ra, có một số người lao động chân chính nhưng nhận thức kém, khi bị đánh vào lòng tham là lập tức sa ngã.

Do Lâm Thành Trung đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và kêu gọi đối tượng này ra đầu đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bất cứ người nào phát hiện Lâm Thành Trung cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (34 An Bình, phường 5, quận 5), số điện thoại 028.3923.1168.