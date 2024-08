Bắt đối tượng dùng súng giả cướp tài sản

TPO - Sau khi dùng súng giả cướp tài sản là chiếc điện thoại, đối tượng nhắn tin cho nạn nhân đòi 2 triệu đồng để chuộc lại tài sản.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Đỗ Quốc Thịnh (29 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/8 chị T.T.T. (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) trình báo với Công an huyện Long Thành về việc bị 1 đối tượng dùng một vật giống súng đe dọa, khống chế để cướp một điện thoại di động iPhone 11 Promax, khi chị T. đang ở trong ki ốt tại ấp 1, xã An Phước (huyện Long Thành).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Long Thành đã vào cuộc điều tra, truy xét, xác minh đối tượng. Đến ngày 14/8, lực lượng trinh sát Công an huyện Long Thành xác định Đỗ Quốc Thịnh là nghi can thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên nên tiến hành bắt giữ đối tượng này để điều tra và đã thu 1 khẩu súng giả đối tượng sử dụng để đi gây án.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thịnh khai đã sử dụng súng giả uy hiếp cướp điện thoại của chị T. Sau khi cướp được tài sản, Thịnh còn tìm cách nhắn tin cho chị T. để đòi 2 triệu đồng tiền chuộc chiếc điện thoại mà đối tượng này đã cướp.