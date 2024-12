Bản tin Hình sự: Lập nhóm 'quảng cáo' gái mại dâm trên Telegram

TPO - TIN NÓNG ngày 31/12: Cô gái hoang báo bị cướp để 'biển thủ' tiền trúng vé số của mẹ; Ông Trần Đình Triển chuẩn bị hầu tòa; Bắt tạm giam Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố Hội An...

Công an phường Cầu Kho (quận 1, TP HCM) xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với chị N.T.T.T (SN 1994, ngụ quận 3) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Trước đó, chị T. đến Công an trình báo về việc chị dừng xe trước căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ để mặc áo mưa thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật túi xách chứa số tiền 137 triệu đồng. Đây là tiền trúng thưởng vé số mà chị đi đổi giúp cho mẹ ruột. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh, chị T. thừa nhận nội dung trình báo trước đó không đúng sự thật và tự ý dùng số tiền trên để tiêu xài.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi, trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) và Phạm Thị Nương (38 tuổi, trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) để điều tra về hành vi đánh bạc. Đây là hai đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề do Lê Hùng Thanh (40 tuổi, trú tại thị trấn Liên Hương) cầm đầu. Tổng số tiền đánh bạc đã được chứng minh trong đường dây này là trên 1,3 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 9/1/2025, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đình Triển (SN 1959, hành nghề luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Phiên tòa diễn ra trong 2 ngày, Hội đồng xét xử gồm 3 người (1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân). Theo cơ quan tố tụng, ông Triển đã soạn thảo để đăng tải 3 bài viết trên trang Facebook "Trần Đình Triển" có nội dung không đúng, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống tòa án và cá nhân lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao. Việc làm này cũng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc đối với ông Võ Hữu Dũng (51 tuổi) - Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hội An và Lê Văn Được (37 tuổi) - nhân viên Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, ông Dũng và Được đã nhận hối lộ từ người dân khi giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, với tổng số tiền ban đầu xác định lên đến hơn 900 triệu đồng.

Khoảng 20h40 ngày 30/12, tại đường ngang km 1717+600 (chùa Ưu Đàm) phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM), nhân viên đã đóng chắn chuẩn bị đón đoàn tàu số hiệu 4501 thông qua. Trong lúc các phương tiện và người tham gia giao thông đã dừng chờ, đôi nam nữ chở nhau trên xe gắn máy yêu cầu nhân viên mở chắn để đi qua. Khi không được nhân viên đồng ý, người phụ nữ lớn tiếng chửi bới rồi xuống xe, xông vào hành hung nữ nhân viên Võ Thị Bình, cùng lúc tàu thông qua đường ngang. Vụ việc khiến nữ nhân viên đường sắt bị thương và được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức điều trị trong tình trạng bị gãy xương mũi.

Đỗ Hoàng Nam (SN 1991, trú tại Nam Định) tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội có nội dung đồi trụy và lôi kéo, dụ dỗ gái bán dâm tham gia đường dây môi giới mại dâm. Đối tượng này lập một tài khoản Telegram ẩn danh để đăng bài quảng cáo trong các hội, nhóm đồi trụy và môi giới giữa gái bán dâm với người mua dâm. Cụ thể, Nam tìm kiếm các cô gái bán dâm trên mạng và thỏa thuận giá, sau đó đăng tải hình ảnh khêu gợi kèm số điện thoại lên hội nhóm kín để khách liên hệ với giá 500.000 đồng/lần đăng thông tin; hướng dẫn gái bán dâm tìm thuê những nhà nghỉ, khách sạn có vị trí “kín đáo” để thực hiện hành vi mua, bán dâm.